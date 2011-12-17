کاروان کربلا نمایانگر یک جامعه آرمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود میرباقری در همایش جان پیامبر در گرگان افزود: حماسه عاشورا تمامی حقوق و ارزشهایی را که جهان امروز از خلأ آن رنج میبرد را در بر می گیرد.
وی اظهار داشت: بهترین نحوه ایجاد ارتباط بین نسل جدید و محورهای شخصیتی معصومین ترجمه زندگی آنها به زبان امروزی است که رسانه بهترین شیوه و وسیله برای ارائه این ترجمه است.
وی تصریح کرد: شیوههایی که در تفکرات 12گانه شیعه وجود دارد برگرفته از حقی است که مسیر سلامت و امنیت جامعه را تضمین میکند.
میرباقری گفت: این شیوه به شکلی طراحی شده است که با وجود گذشت زمان همچنان هم کاربرد اساسی دارد و گویی برای نیاز جامعه در همه دورانها تنظیم شده است.
علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز اظهار داشت: جان پیامبر شدن امام علی (ع) به دلیل عرفان و جان نثاری حضرت بوده است یعنی علی (ع) با تهذیب ،خودساختگی،شجاعت و شهامتش به این درجه نایل شد و جان پیامبر شدن به آسانی به دست نیامده است.
وی یادآور شد: در قرآن کریم و تفسیر آن در قصص و روایتهای مختلف آمده است که پیامبر مکرم اسلام(ص) در محاجه با نصارای نجرانی دست به مباهله زد و هنگامی که همراه جگر گوشه هایش نزد آنها آمد نصرانی ها برگشتند و متوجه شدند که شکست خورده اند و از مباهله منصرف شدند.
وی افزود : زمانی انسان ممکن است به دلیل جهالت، مغالطه یا مجادله و... کند ولی اینکه علم به حقیقت داشته باشد و نپذیرد، برای عقل قابل قبول نیست.
جمشیدی تاکید کرد: در نظام اسلامی باید رفتارمان نبوی و با تاسی از سیره علوی باشد.
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