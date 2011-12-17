کاروان کربلا نمایانگر یک جامعه آرمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود میرباقری در همایش جان پیامبر در گرگان افزود: حماسه عاشورا تمامی حقوق و ارزش‎هایی را که جهان امروز از خلأ آن رنج می‎برد را در بر می گیرد.

وی اظهار داشت: بهترین نحوه ایجاد ارتباط بین نسل جدید و محور‎های شخصیتی معصومین ترجمه زندگی آنها به زبان امروزی است که رسانه بهترین شیوه و وسیله برای ارائه این ترجمه است.

وی تصریح کرد: شیوه‎هایی که در تفکرات 12‎گانه شیعه وجود دارد برگرفته از حقی است که مسیر سلامت و امنیت جامعه را تضمین می‌کند.

میرباقری گفت: این شیوه به شکلی طراحی شده است که با وجود گذشت زمان همچنان هم کاربرد اساسی دارد و گویی برای نیاز جامعه در همه دوران‎ها تنظیم شده است.

علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز اظهار داشت: جان پیامبر شدن امام علی (ع) به دلیل عرفان و جان نثاری حضرت بوده است یعنی علی (ع) با تهذیب ،خودساختگی،شجاعت و شهامتش به این درجه نایل شد و جان پیامبر شدن به آسانی به دست نیامده است.

وی یادآور شد: در قرآن کریم و تفسیر آن در قصص و روایتهای مختلف آمده است که پیامبر مکرم اسلام(ص) در محاجه با نصارای نجرانی دست به مباهله زد و هنگامی که همراه جگر گوشه هایش نزد آنها آمد نصرانی ها برگشتند و متوجه شدند که شکست خورده اند و از مباهله منصرف شدند.

وی افزود : زمانی انسان ممکن است به دلیل جهالت، مغالطه یا مجادله و... کند ولی اینکه علم به حقیقت داشته باشد و نپذیرد، برای عقل قابل قبول نیست.

جمشیدی تاکید کرد: در نظام اسلامی باید رفتارمان نبوی و با تاسی از سیره علوی باشد.