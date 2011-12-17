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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

تلاش اوباما برای کسب رای صهیونیستها/ تاکید بر تحریم بیشتر ایران

تلاش اوباما برای کسب رای صهیونیستها/ تاکید بر تحریم بیشتر ایران

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا، رئیس جمهوری کنونی این کشور بار دیگر بر تعهدات ایالات متحده در قبال امنیت رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "باراک اوباما" روز گذشته در هفتاد و یکمین "گردهمایی اتحاد برای اصلاح یهودیت" در ایالت مریلند حومه واشنگتن با تاکید بر تعهدات ایالات متحده در قبال امنیت رژیم صهیونیستی در عین حال گفت: آمریکا تمام گزینه ها را برای توقف برنامه هسته ای ایران در نظر می گیرد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اوباما این روزها تمام تلاش خود را برای نشان دادن حمایت خود از همپیمانش یعنی صهیونیست ها انجام می دهد.

رئیس جمهوری آمریکا در جانبداری از صهیونیستهای غاصب و اقدامات تجاوزکارانه این رژیم گفت: تعهدات آمریکا و تعهدات بنده به اسرائیل و امنیت تل آویو شکننده نیست و هیچ دولتی در آمریکا تا به حال چنین حمایتی را از اسرائیل نداشته است.

وی افزود: افتخار می کنم که توانسته ام در زمان اوج بحران اقتصادی بیشترین کمک مالی را در اختیار اسرائیل قرار دهم و دولت های پیشین تاکنون چنین کمکی را به تل آویو نکرده بودند.

اظهارات اوباما درحالیست که نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و موسسه "جی اف کا" نشان داد با وجود خوشبینی مردم آمریکا درباره اوضاع اقتصادی کشور، 52 درصد آمریکایی ها بر این باورند رئیس جمهوری کنونی شایستگی انتخاب مجدد را ندارد.

کد مطلب 1485414

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