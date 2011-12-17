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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

تمرینات پرسپولیس پشت درهای بسته انجام می‌شود

تمرینات پرسپولیس پشت درهای بسته انجام می‌شود

با تصمیم کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، تمرینات این تیم تا بازی با فولاد خوزستان پشت درهای بسته انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه آخرین دیدار نیم فصل اول خود را برابر فولاد خوزستان برگزار می‌کند، از سوی کادر فنی، تمرینات این تیم طی روزهای شنبه و یکشنبه پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگران، خبرنگاران و تصویربرداران برگزار می‌شود.

سرخپوشان تهرانی روز یکشنبه به اردو می‌روند و ساعت 16:15 دقیقه روز دوشنبه بیست و هشتم آذرماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم فولاد خوزستان خواهند رفت.

تیم فوتبال پرسپولیس در حال حاضر با 5 پیروزی، 6 تساوی، 5 شکست، 19 زده، 18 گل خورده و 21 امتیاز در رده نهم جدول رده‌بندی رقابت‌های فوتبال لیگ برتر قرار گرفته است.

کد مطلب 1485415

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