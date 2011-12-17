کشف مواد مخدر شیشه در همدان 32 درصد افزایش یافت

محمد اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از ضعف مدیریت در سطح کلان و تغییر در الگوی مصرف مواد مخدر، اظهار داشت: متاسفانه مصرف مواد مخدر روبه افزایش است.

اشتری از موادمخدر به عنوان معضلی بزرگ و از جمله تهدیدات جوامع و خانواده‌ها یاد کرد و افزود: مصرف و گرایش جوانان به مواد مخدر از مصادیق جنگ نرم دشمن تلقی می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از افزایش 12 و شش دهم درصدی دستگیری‌ها در بخش مواد مخدر در استان همدان نیز خبر داد.

وی عنوان کرد: در این مدت دستگیری قاچاقچیان عمده 37 درصد کاهش، توزیع کننده گان خرد 25 درصد افزایش و حاملان مواد مخدر 15 درصد افزایش داشته است.

اشتری اضافه کرد: در مجموع میزان کشف مواد مخدر در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته 115 درصد افزایش داشته است و در همین مدت 35 باند مواد مخدر در استان همدان متلاشی شده است.

اشتری با تاکید بر اینکه بسیج تمامی ارگان های دخیل در امر مبارزه و پیشگیری برای جلوگیری از بروز این معضل ضروری است، گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها به نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر خلاصه نمی‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان یادآور شد: راه‌اندازی مراکز درمانی و کمپ‌هایی برای اقامت و درمان معتادان در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شده که استان همدان برای اجرای این طرح در اولویت‌های قرار دارد.