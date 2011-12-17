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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

اشتری:

کشف مواد مخدر شیشه در همدان 32 درصد افزایش یافت

کشف مواد مخدر شیشه در همدان 32 درصد افزایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از افزایش 32 درصدی کشف مواد مخدر شیشه در هشت ماه نخست سال در استان همدان خبر داد.

محمد اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از ضعف مدیریت در سطح کلان و تغییر در الگوی مصرف مواد مخدر، اظهار داشت: متاسفانه مصرف مواد مخدر روبه افزایش است.

اشتری از موادمخدر به عنوان معضلی بزرگ و از جمله تهدیدات جوامع و خانواده‌ها یاد کرد و افزود: مصرف و گرایش جوانان به مواد مخدر از مصادیق جنگ نرم دشمن تلقی می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از افزایش 12 و شش دهم درصدی دستگیری‌ها در بخش مواد مخدر در استان همدان نیز خبر داد.

وی عنوان کرد: در این مدت دستگیری قاچاقچیان عمده 37 درصد کاهش، توزیع کننده گان خرد 25 درصد افزایش و حاملان مواد مخدر 15 درصد افزایش داشته است.

اشتری اضافه کرد: در مجموع میزان کشف مواد مخدر در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته 115 درصد افزایش داشته است و در همین مدت 35 باند مواد مخدر در استان همدان متلاشی شده است.

اشتری با تاکید بر اینکه بسیج تمامی ارگان های دخیل در امر مبارزه و پیشگیری برای جلوگیری از بروز این معضل ضروری است، گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها به نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر خلاصه نمی‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان یادآور شد: راه‌اندازی مراکز درمانی و کمپ‌هایی برای اقامت و درمان معتادان در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شده که استان همدان برای اجرای این طرح در اولویت‌های قرار دارد.

کد مطلب 1485416

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