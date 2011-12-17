به گزارش خبرنگار مهر، محفل ادبی «باغ آینه» در ادامه سلسه نشست‌های ماهیانه نقد ادبی که در نخستین جمعه هر ماه برگزار می‌شود به نقد مجموعه شعر «دلقک‌ها گریه می‌کنند» می‌پردازد.

مجموعه شعر «دلقک‌ها گریه می‌کنند» سروده «علیرضا نوری» شاعر همدانی است که اردیبهشت امسال از سوی انتشارات آهنگ دیگر در 104 صفحه، شامل 53 شعر، منتشر شده است.

این نشست روز جمعه 2 دی 90 ساعت 16:30 با حضور محمد حسن نجفی، میثم متاجی وعلیرضا فراهانی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این نشست به نشانی کرج، ضلع شمالی میدان آزادگان، خیابان شهید حسینی، موسسه باغ آینه مراجعه کنند.