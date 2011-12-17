مدیری، عصار و حسینی یاد شکیبایی را زنده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، "ساکن صحرای سکوت" مستند شناختنامه زنده یاد خسرو شکیبایی به تهیه کنندگی جمشید مشایخی و سید هادی منبتی و به کارگردانی الهام قره‌خانی و امیر مهرتاش مهدوی، که هم اکنون مراحل تدوین و صداگذاری را توسط امین عابدی می‌گذراند میزبان سه هنرمند برجسته کشور، مهران مدیری، علیرضا عصار و شهاب حسینی شد.

به گفته الهام قره خانی، مهران مدیری و شهاب حسینی دست نوشته‌ای از اشعار خسرو شکیبایی که تاکنون در جایی منتشر نشده است را به یاد او دکلمه می‌کنند، علیرضا عصار نیز قطعه‌ای را به یاد زنده‌یاد خسرو شکیبایی از مجموعه اشعار دکتر شفیعی کدکنی در این مستند می‌خواند.

الهام قره‌خانی و امیر مهرتاش مهدوی هم اکنون بعنوان کارگردانان پروژه "بانویی از ماه"، اولین فیلم رئال انیمیشن بلند سینمای ایران است به تهیه کنندگی مجید و حمید آقا گلیان، را هم در مرحله تولید و فیلمبرداری دارند.

عوامل فیلم "ساکن صحرای سکوت" عبارتند از: نویسنده: الهام قره خانی، مدیر تولید: سام مشایخی، مشاور کارگردان: دکتر اکبر عالمی، گویندگان: ژاله علو، نیکی کریمی، رامبد جوان، سام مشایخی، رضا رشید پور، تدوین و صدا گذاری: امین عابدی، موارد تبلیغاتی: حسین زارعی، دستیار کارگردان: وحید سلطانی، عکاس : شراره ایرایی و مدیر روابط عمومی: علی زارعی نمینی.

