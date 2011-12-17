آخرین بازمانده فولاد غدیر درگذشت/ 17 نفر قربانی حادثه ای نامشخص

علی سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار نهایی کشته شدگان حادثه دلخراش و اسفناک فولاد غدیر یزد به 17 نفر رسید.

وی افزود: جلیل مکارم فرزند محمدعلی پس از گذشت پنج روز از این حادثه در بیمارستان سوانح و سوختگی یزد فوت کرد که جسد وی امروز به این اداره کل ارجاع داده شد.

با این حساب از مجموع 19 نفر حادثه دیده انفجار غدیر، دو نفر به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند و 17 حادثه دیده دیگر به علت شدت جراحات سوختگی جان خود را از دست دادند.

با کشته شدن همه حادثه دیدگان به نظر می رسد شورای قضایی استان باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف علت و مقصر این حادثه اقدام کند.

شورای قضایی استان یزد هفته گذشته در این زمینه تشکیل جلسه داد اما هنوز اطلاعاتی از علت این حادثه گزارش نشده است.