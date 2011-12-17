20 فقره پروانه بهره برداری معدن در استان کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رستمی با اعلام این خبر افزود: در 8 ماهه نخست سال جاری تعداد 20 فقره پروانه بهره برداری معادن در استان کرمانشاه صادر شده است که تعداد مجوز برداشتهای موقت صادره از ابتدای سال تاکنون 15 فقره بوده است.

سرپرست سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به حمایت دولت از معدن داران افزود: در راستای حمایت از معدن داران استان از ابتدای سال جاری تاکنون 18 فقره از این مجوزها برای اخذ تسهیلات به معاونت امور معادن معرفی شده اند.

رستمی در پایان با اعلام این مطلب که استان دارای منابع غنی معدنی و خوبی است، افزود: مهمترین تولیدات مواد معدنی استان کرمانشاه شامل مرمریت، سنگهای تزئینی، قیر طبیعی، مخلوط کوهی، گچ و سنگ لاشه است.