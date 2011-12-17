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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

سید الحسینی:

جداسازی آب شرب تایباد دو میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

جداسازی آب شرب تایباد دو میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

تایباد - خبرگزاری مهر: شهردار تایباد گفت: پروژه جداسازی آب شرب از آب خام در شهر تایباد نیازمند دو میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب سید الحسینی اظهار داشت: در مجموع 86 هکتار فضای سبز در شهر تایباد وجود دارد.

شهردار تایباد گفت: برای اجرای این پروژه تاکنون پنج هزار و 500 متر لوله گذاری شده است و 15 حوضچه با همه اتصالات آن احداث شده است.

سید الحسینی تصریح کرد: همچنین دو حلقه چاه احیا و حفاری شده که دبی آن مطابق با پروانه باشد که این نیز از جمله اقدامات اجرایی در این حوزه بوده است.

وی افزود: برای جدا سازی آب شرب از آب خام طی سه سال گذشته 300 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است و بودجه اختصاص یافته برای سال 90 نیز 100 میلیون تومان است.

کد مطلب 1485425

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