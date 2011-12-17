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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

تمام روستاهای شهرستان دهلران از نعمت برق برخوردارند

تمام روستاهای شهرستان دهلران از نعمت برق برخوردارند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس اداره برق دهلران گفت: تمام روستاهای شهرستان دهلران از نعمت برق برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی بسطامی گفت: برای اجرای طرح های توسعه شبکه توزیع برق این شهرستان تا پایان امسال 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

وی اظهار داشت: ساخت و اصلاح بهینه سازی شبکه های برق شهری و روستایی - ساخت پست های برق هوایی از جمله اقدامات این اداره بوده است.

رئیس اداره برق دهلران تصریح کرد: تاکنون احداث پست های هوایی در شش روستای بخش مرکزی به اتمام رسیده و در زمینه پست های هوایی شهری نیز در 6 نقطه عملیات احداث انجام شده است.

این مسئول یادآور شد: یک میلیارد ریال برای تعمیرات پست های هوایی، شبکه فشار ضعیف و متوسط، خطوط و تاسیسات روستایی و نصب چهار دستگاه سکسیونر و احداث 70 سری ارت در سطح این شهرستان هزینه می شود.

کد مطلب 1485426

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