تمام روستاهای شهرستان دهلران از نعمت برق برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی بسطامی گفت: برای اجرای طرح های توسعه شبکه توزیع برق این شهرستان تا پایان امسال 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

وی اظهار داشت: ساخت و اصلاح بهینه سازی شبکه های برق شهری و روستایی - ساخت پست های برق هوایی از جمله اقدامات این اداره بوده است.

رئیس اداره برق دهلران تصریح کرد: تاکنون احداث پست های هوایی در شش روستای بخش مرکزی به اتمام رسیده و در زمینه پست های هوایی شهری نیز در 6 نقطه عملیات احداث انجام شده است.

این مسئول یادآور شد: یک میلیارد ریال برای تعمیرات پست های هوایی، شبکه فشار ضعیف و متوسط، خطوط و تاسیسات روستایی و نصب چهار دستگاه سکسیونر و احداث 70 سری ارت در سطح این شهرستان هزینه می شود.