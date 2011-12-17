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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

تسلیمی:

طرح مدارس مروج سلامت اجرایی شد

طرح مدارس مروج سلامت اجرایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره سلامت و پیشگیری وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح مدارس مروج سلامت در کشور اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز تسلیمی صبح شنبه در گردهمایی کارشناسان، مربیان و مدیران مدارس مروج سلامت افزود: در مدل مدارس مروج سلامت، مسئولیت سلامت دانش آموزان به عهده مدیرمدرسه است و محور و هدف اصلی طرح مذکور، خود مراقبتی است.

وی اظهار داشت: گفت: مهمترین چالش پیش روی برنامه های بهداشتی فقدان آگاهی و نگرش لازم در بین آحاد جامعه است.

وی در ادامه افزود: مهمترین وظیفه ما در آموزش و پرورش ارتقای سطح آگاهی است که در صورت عدم آگاهی تمام فعالیت ها عقیم خواهد ماند.

تسلیمی ضمن تاکید بر مشارکت سایر دستگاه های اجرایی از برنامه های تهیه شده در راستای بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان در آینده نزدیک خبر داد.

کد مطلب 1485427

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