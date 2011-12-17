گزارش مهر از وضعیت سرمربیگری پرسپولیس/ فعلا به کسی فکر نکنید!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای حمید استیلی و برخلاف اعلام مسئولان باشگاه پرسپولیس، کاملا قابل پیش بینی بود که انتخاب جانشین وی وارد روال طولانی و خسته کننده‌ای خواهد شد که در این میان گزینه های پرتعدادی نیز مطرح خواهند شد و در نهایت با هدر رفتن زمان زیادی سرمربی سرخپوشان معرفی خواهد شد.

محمد رویانیان که در نخستین اظهار نظرهایش اعلام کرده بود در 48 ساعت آینده سرمربی پرسپولیس معرفی خواهد شد در این مدت تلاش کرده ضمن مذاکره با گزینه های مختلف، بهترین فرد را به عنوان جانشین حمید استیلی انتخاب و معرفی کند اما با وجود گذشته بیش از یک هفته از رفتن استیلی، هنوز نام قطعی برای سرمربیگری سرخپوشان مطرح نشده است.

در این میان سایت باشگاه پرسپولیس در اقدامی جدید و البته کمی عجیب گزینه های مورد نظر باشگاه را به نظرسنجی گذاشت تا هواداران این تیم سرمربی مورد نظر را برای باشگاه انتخاب کنند. در بین این گزینه ها طبیعی بود که با توجه به شناختی که اهالی فوتبال از مصطفی دنیزلی و عملکرد قبلی او در پرسپولیس دارند او را به عنوان بهترین گزینه انتخاب و معرفی کنند.

مدیرعامل سرخپوشان نیز که به نظر می رسد همسو با خواسته هواداران باشگاه شده است برای جلب رضایت دنیزلی راهی ترکیه شد و مذاکراتی را با این مربی انجام داد اما گزینه ترکیه ای پرسپولیس شرایطی دارد که کار را برای حضور وی در تهران سخت کرده است. دنیزلی هر چند عملکرد خوبی در دوران حضورش در پرسپولیس داشته اما شرایط سختی را برای مسئولان باشگاه اعلام کرده که تا حدودی او را از نیمکت سرخپوشان دور کرده است.

با این حال مدیرعامل پرسپولیس راه مذاکره با سایر گزینه ها را نبسته و با بوناچیچ، دونادونی، اریکسون، جمال حاجی، خوان رامون لوپز کارو ، برانکو ایوانکوویچ و ... مذاکره کرده است. اما آنچه برای همه این گزینه ها مشترک است اینکه هنوز نمی توان هیچکدام از این مربیان را گزینه اصلی هدایت سرخپوشان معرفی کرد.

هرچند مصطفی دنیزلی اصلی ترین گزینه برای هدایت پرسپولیس معرفی شده است اما با توجه به شرایطی که این مربی دارد نمی توان حضور او را در تهران قطعی دانست. او از پرسپولیسی ها تا پایان هفته فرصت خواسته تا پاسخ نهایی را اعلام کند. در حالی که اگر قرار بر آمدن به تهران بود او می توانست خیلی زودتر پاسخ پرسپولیسی ها را بدهد.

به نظر می رسد مسئولان پرسپولیس برای انتخاب سرمربی آینده تیم فوتبال این باشگاه کار سختی پیش رو دارند چرا که گزینه های مورد نظرشان برای حضور در تهران شرایط سختی را اعلام کرده اند. از سوی دیگر در بین گزینه های داخلی نیز فردی وجود ندارد که بتواند در این شرایط به داد پرسپولیس برسد و گره ای از مشکلات این تیم را باز کند.