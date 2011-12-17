مقررات و قوانین کشور در جهت تولید و صادرات یکدیگر را نقض می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار با بیان اینکه اگر تولیدی اتفاق نیفتد، صادرات هم نخواهیم داشت افزود: هماهنگی بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی و دستگاههای ذیربط در حوزه اقتصاد، اگر چه کشور را به جایگاه خوبی رسانده است اما مطلوب نیست.

وی ابراز داشت: باید در حوزه صادرات به بحث آموزش توجه بیشتری شود چرا که به نظر می رسد در این خصوص با مشکل جدی روبرو هستیم.

نجار با تاکید بر استفاده بهینه از کلیه ظرفیتهای استان کرمان اظهار داشت: صادرکنندگان باید توجه داشته باشند که کسب درآمد و سود تنها یک بعد امر صادرات است.

استاندار کرمان با بیان اینکه در تولید و صادرات باید به گونه ای فعالیت کنیم که کشورهای پیشرفته جا پای ما بگذارند افزود: مهمتر از همه اینها، به همراه صادرات کالا باید فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی نیز صادر شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد باید نگاه اول ما به تولید با کیفیت بالاتر و هزینه پایین تر باشد گفت: شناسایی آسیبها در تولید و صادرات و رفع موانع موجود باید در اولویت قرار گیرد.

مقام عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه همدلی لازم بین دولت و بخش خصوصی در دو بخش تولید و صادرات وجود دارد، افزود: مقررات و بخشنامه های موجود در زمینه تولید و صادرات در برخی موارد همدیگر را نقض می کند.

استاندار کرمان اظهار داشت: برخی از این قوانین بسیار پیچیده است که نمایندگان مجلس باید این مسئله را پیگیری کنند.

وی همچنین از مغایرت آمار صادرات اعلام شده از سوی گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خبر داد و گفت: هر دو این نهاد، باید در جلسه ای مشترک از فعالیت خود دفاع کنند اما یک آمار واقعی هم باید به ما اعلام کنند تا بفهمیم در استان کرمان چه اتفاقی افتاده است.