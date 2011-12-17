  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

آیت:

اجرای طرح شناسایی اسمی بیسوادان در گلستان

اجرای طرح شناسایی اسمی بیسوادان در گلستان

آزادشهر - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش گلستان از شناسایی اسمی بیسوادان 10 تا 40 سال شهر و روستاهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آیت صبح شنبه در نشست با مردم روستای وامنان از عزم جدی دولت برای ریشه کنی بیسوادی خبر داد.

وی افزود: افراد با سواد هر شهر و روستا می توانند با مراجعه به دفاتر نهضت سوادآموزی و عقد قرارداد نسبت به باسوادکردن افراد بی سواد اقدام و در ازای هر قبولی بیش از ۳۵۰هزار تومان حق الزحمه دریافت کنند.

وی اظهار داشت: شناسایی اسمی بیسوادان بین ۱۰ تا ۴۰ سال هر شهر و روستا با همکاری دهیاران، شورای اسلامی و مدیران مدارس انجام شده است.

آیت بیان داشت: متقاضیان طرح فرد به فرد با گذراندن دوره کوتاه مدت،آموزشهای لازم را  فرا می گیرند و با تشکیل کلاس برای افراد بی سواد محل خود نسبت باسواد کردن آنها اقدام کنند.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1485435

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها