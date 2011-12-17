پژوهش در توسعه زیرساختهای ایلام نقش مهمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی به نقش پژوهش و تحقیق در توسعه و زیرساخت های استان در همه ابعاد پرداخت و خواستار افزایش برنامه های تحقیقی و پژوهشی در بین دانش آموزان شد.

وی بیان داشت: برای رونق کارکردهای تحقیقاتی و پژوهشی تعامل دانشگاهها با مدارس بیشتر شود.

اعلایی نقش پژوهش در مسائل علمی و دینی را مهم عنوان کرد و گفت: برآورد نیازهای نظام دینی مستلزم تغییر در محورهای فکری و آموزشی در پژوهش های مرتبط با مباحث دینی و علمی است.

این مسئول تفکر سالم را اساسی ترین مسئله در مباحث مربوط به تعلیم و تربیت برشمرد و اظهار داشت: هیچ فعالیتی بدون نیت خالص و پشتوانه سالم فکری به سرانجام نخواهد رسید.