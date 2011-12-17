خدمت به مردم باید بدون قید و شرط باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استاد حسینی صبح شنبه در جلسه بصیرت پاسداری اظهار داشت: بدون تردید مردم نقش عمده و سرنوشت ساز در انتخابات دارند و این خود مردم هستند که سرنوشت خود را تعیین می کنند.

وی در تبیین لزوم توجه بیشتر به حقوق مردم با اشاره به فلسفه انتخابات در جمهوری اسلامی، تصریح کرد: انتخابات اوج تجلی حضور و اعمال اراده مردم است.



فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان اظهار داشت: اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی و نقش حضور مردم در عرصه انتخابات بر کسی پوشیده نیست و هر چه از عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی می گذرد، مردم انقلابی و متعهد ایران اسلامی به اهمیت حضور و نقش تعیین کننده خود در همه عرصه های انقلاب آگاه تر می شوند و راز دوام بقاء انقلاب خود را بهتر در می یابند.



سردار استادحسینی در ادامه در خصوص کسب روزی حلال مطالبی را عنوان کرد و گفت: هدف اساسی دین اسلام، تربیت انسان ها و تامین سعادت بشر در تمام مراحل زندگی است، به همین دلیل دستورات تربیتی اسلام با توجه به نیازها، ویژگی ها و علایق فطری بشر صادر شده است و پیروی از آن ها نقش مهمی در راستای پرورش فطری انسان ها دارد.



وی افزود: یکی از عمده ترین ویژگی های انبیا، پارسایان و پرهیزگاران عمل به تمام این دستورات در زندگی ازجمله طلب روزی حلال است.



فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان اضافه کرد: طلب روزی حلال شاید مهم ترین وجه زندگی اقتصادی یک مسلمان باشد؛ زیرا در غیر این صورت، تمامی اعمال دیگر او در وجه اقتصادی زندگی اش زیر سوال می رود.



سردار استادحسینی با بیان اینکه کسب روزی حلال نه فقط برای به دست آوردن تمتعات دنیوی بلکه وسیله قربت برای بندگان خداست، تأکید کرد: بنده مسلمان فقط پس از کسب روزی حلال است که به ادای خمس و زکات و نذر و قربانی می پردازد و از روزی خود انفاق می کند؛ بنابراین روزی حلال نقش مهمی در رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی دارد.



وی بیان داشت: کسی که تصمیم دارد در راه خداوند متعال قدم بردارد و به معرفت او برسد باید به طور جدی از غذاهای حرام و حتی شبهه ناک پرهیز کند چراکه لقمه و غذایی که انسان مورد مصرف قرار می دهد اثر مستقیمی در نفس و روح انسان دارد.