عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد طی هفته جاری به سبب تداوم پایداری هوا و بالا بودن پتانسیل آلودگی جو شرایط برای انباشت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پر جمعیت فراهم است.

به گفته وی، بر اساس این شرایط از شنبه تا پنجشنبه این هفته در شهرهای صنعتی و پر چگالی آلاینده های جوی افزایش می یابد.

امیدوار شهری اظهار داشت: این هفته بارندگی قابل توجهی در هیچ نقطه ای از کشور پیش بینی نمی شود.

وی افزود: امروز بیشینه دمای تهران 10 درجه و کمینه دما 2 درجه سانتیگراد و پیش بینی می شود فردا بیشینه دما در پایتخت با یک درجه کاهش به 9 درجه سانتیگراد می رسد و کمینه دما در پایتخت تغییر نمی کند.

