تیم بسکتبال صنعت و معدن اصفهان مقابل گاز خوزستان به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته نهم لیگ دسته اول بسکتبال کشور شب گذشته دیدار دو تیم صنعت ومعدن وگاز خوزستان در سالن خانه بسکتبال اصفهان برگزار شد و تیم صنعت و معدن موفق شد با نتیجه 86 بر 62 به پیروزی برسد.

این دو تیم تا قبل از این رقابت به ترتیب در جایگاه سوم وچهارم قرار داشتند که همین موضوع بر حساسیت دیدار افزوده بود.

در کوارتر نخست تیم میزبان با سرعت دادن به بازی وپرتابهای موفق زیرسبد توانست با اقتدار نتیجه بازی را با حساب 27بر9 به سود خود پایان دهد.

در کوارتر دوم نیز تیم گاز خوزستان حرفی برای گفتن نداشت ودر مقابل آسمان خراشهای صنعت ومعدن ضعیف ظاهر شدند ودرنهایت 10 دقیقه دوم را نیز 48 بر11 به میزبان خود واگذار کردند.

با شروع کوارتر سوم به دلیل اینکه صنعت ومعدن اصفهان بازی را با اختلاف فراوان از حریف پیش بود پیمان صداقت نیا به بازیکنان ذخیره وجوان خود میدان داد.

اما این جوانان جویای نام که اکثرا اصفهانی بودند به خوبی بازی را اداره کردند هرچند از نظر نتیجه در این کوارتر بازی را با حساب 23 بر 11 به میهمان خود واگذار کردند وهر دو تیم در مجموع با حساب67 بر34 گام به کوارتر چهارم نهادند.

در کوارتر پایانی نیز شاگردان صداقت نیا بازی را به طور مطلوب کنترل کردند وبا پیروزی 86 بر62 به تعطیلات نیم فصل رفتند.