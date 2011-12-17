بازگشت محمد مطیع به تئاتر بعد از 32 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش" آفتاب از میلان طلوع می‌کند" به کارگردانی آرش عباسی از 29 آذر با بازی محمد مطیع ، رزیتا غفاری ، گیتی قاسمی ، رویا دعوتی ، بهنام شرفی ، سالار نجفیان ، مهیار حاتمی آذر و آرش عباسی ساعت 19:15 با قیمت بلیت 7 هزارتومان و مدت زمان 90 دقیقه روی صحنه می‌رود.

این نمایش روایتگر خانواده‌ای است که در دهه شصت تصمیم به مهاجرت دارند اما با مشکلاتی مواجه هستند. محمد مطیع به عنوان بازیگر اصلی نمایش بعد از 32 سال دوری از صحنه تئاتر به عنوان بازیگر در یک اثر نمایشی حضور یافته است. آخرین فعالیت تئاتری این بازیگر توانمند تئاتر، سینما و تلویزیون بازی در نمایش"مرده های بی‌کفن و دفن" به کارگردانی حمید سمندریان سال 58 در تالار وحدت بوده است.

آغاز اجرای عمومی چهار نمایش جدید در تئاتر شهر

تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر این هفته درحالی میزبان علاقمندان تئاتر است که چهار اثر نمایشی در تالارهای چهارسو ، قشقایی و سالن انتظار تالار اصلی به اجرای خود پایان دادند.نمایش‌های"پیکره های بازیافته"و "اگر نرفته بودی" به کارگردانی قطب الدین صادقی در تالار چهارسو، "به آسمان نگاه کن" به کارگردانی محمد مهدی خاتمی در تالار قشقایی و" افسانه ببر" به کاگردانی هادی عامل در سالن انتظار تالار اصلی روز جمعه 25 آذر ماه به اجرای خود پایان دادند.

اجرای عمومی نمایش"مشروطه بانو" یا "مجلس شبیه حصرنامه کارگاه بکاء" به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی هم از یکشنبه 27 آذر ماه با حضور بازیگران صاحب نام تئاتر کشورمان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهرآغاز می‌شود.در این اثر نمایشی که از ساعت 19 به مدت 180 دقیقه و قیمت بلیت 10 هزار تومان به صحنه می رود ( به ترتیب ورود صحنه ) رویا نونهالی، رویا میر‌علمی، محمد مختاری، آذر خوارزمی، شهرام حقیقت‌دوست، مجید رحمتی، رضا امامی، علی سلیمانی، خسرو شهراز ، ایمان دبیری ، هومن سیدی ، بهزاد فراهانی ، آزاده صمدی ، مسعود میر طاهری ، لیلا برخورداری ، بهناز جعفری ، علیرضا محمدی ، محمود جعفری ، علی میلانی ، مریم توکلی ، فریده سپاه منصور و سیامک صفری به عنوان بازیگر حضور دارند.

در تالار چهارسو هم از اول دی ماه"رپرتواری از آثار گروه تئاتر دن کیشوت با رونمایی از محسن" با طراحی و دراماتورژی نسیم احمد پوروکارگردانی علی اصغر دشتی و بازی (به ترتیب حروف الفبا) شهاب انوشا، آرش بزرگ زاده، نگار جواهریان، عباس حبیبی ، مینا درودیان ، رامین سیار دشتی ، ناز شادمان ، حسن عقیقی ، فریبا کامران ، بنفشه نجاتی و هدایت هاشمی ساعت 19:30 با قیمت بلیت 8 هزار تومان و مدت زمان 100 دقیقه به صحنه می‌رود.

در تالار سایه هم نمایش" کشتار خاموش" نوشته و کارگردانی نصرالله قادری با بازی محبوبه بیات، کرامت رود ساز، رضا مختاری، مهرخ افضلی، حمیدرضا فلاحی، حسین شمس، آذر سماواتی، وحید جباری، مهدی گلیج و سجاد زارع ساعت 18 با مدت زمان 120 دقیقه وقیمت بلیت 7 هزار تومان پذیرای دوستداران تئاتر است.

نمایش" لابی" نوشته آرش عباسی و کارگردانی بیتا الهیان هم ساعت 18 با مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت 5 هزار تومان در کارگاه نمایش به صحنه می‌رود. رزیتا غفاری،حمید رضا نعیمی،حوریه میرمحمدی، روح الله کمانی و فریدون محرابی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش "صد سال پیش از تنهایی ما" نوشته سجاد افشاریان ، کارگردانی حسن جودکی و بازی سیامک صفری ازساعت 18 با مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت 5 هزار تومان در کافه تریای تالار اصلی پذیرای دوستداران تئاتر است. "چتر باز" هم عنوان نمایش جدیدی نوشته رویا افشار و کارگردانی مهدی صباغی است که از اول دی ماه ساعت 16:30 به مدت 45 دقیقه و قیمت بلیت 5 هزار تومان با بازی سام کبودوند، مسعود غزنچایی و عباس جمشیدی در کافه تریای تالارهای سایه و چهارسو اجرا می شود.

"کلان شهر" سومین میکروتئاتر گروه "لیو"روی صحنه می رود



میکرو تئاتر"کلان شهر"سه شنبه 29 آذر در فرهنگ سرای ارسباران اجرا می‌شود. این میکرو تئاتر برگرفته از داستانی به همین نام از مجموعه داستان‌های" تکه های جنایت" اثر امیراحمدی آریان است که مهدی کوشکی آن را نوشته و اجرا می‌کند. محمد حسن معجونی نورپردازی میکروتئاتر"کلان شهر"را بر عهده دارد. همچنین میلاد شجره و روح الله امامی در این اجرا با مهدی کوشکی همکاری می‌کنند و ماکت آن را آرش مالمیر ساخته است.

"کلان شهر"دومین میکروتئاتری است که بر اساس داستان‌های کتاب « تکه های جنایت» امیر احمدی آریان ساخته می شود. نخستین میکرو تئاتری که بر اساس یکی از داستان‌های این مجموعه شکل گرفت، "حشره" نام داشت که با نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی محمد حسن معجونی روی صحنه رفت.

"میکروتئاتر" جدیدترین پروژه ی گروه تئاتر" لیو" است که با همکاری باشگاه کتاب فرهنگ سرای ارسباران اجرا می‌شود و شامل مجموعه نمایش‌هایی است که به وسیله ماکت شکل می گیرند و هر ماه به معرفی یکی از داستان‌های معاصر ایرانی می پردازد.

اجرای هنرمندان، خبرنگاران وعکاسان نمایش"ابرها"



نمایش " ابر‌ها" به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی شنبه 26 آذر ماه ساعت 7:15 در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی روی صحنه می‌رود. این نمایش که قرار بود از 6 آذر اجرا شود، متاسفانه با بسته شدن تالار از اجرا باز ماند و با مشکلات فراوانی روبرو شد.

"ابرها " نوشته مجید فشخامی، کیومرث قنبری و شیما فرهمند است که محمد الله دادی،عباس جمالی،مهناز ذبیحی،حمید رحیمی،آیدا صادقی،امین طباطبایی،محمدرضا علی اکبری،شیما فرهمند، فربد فرهنگ، گلنوش مومنی در آن ایفای نقش می‌کنند.

عوامل این نمایش عبارتند از: طراح صحنه و لباس:مرتضی میر منتظمی و مجید فشخامی ، طراح نور: رضا حیدری مدیر تولید و دستیار کارگردان:محمد قدس، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: شهاب الدین حسین پور.

