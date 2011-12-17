مسابقه "وقف و عاشورای ماندگار" در نیشابور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد ذاکری در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این مسابقه به مناسبت سلسله برنامه‌های عزاداری دهه دوم محرم با عنوان "بصیرت عاشورایی" به مدت هفت شب در حال اجراست.

وی تصریح کرد: در این مسابقه مطالبی در شش صفحه درباره وقف به متقاضیان داده می‌شود که پنج پرسش از میان آنها طرح شده است که شرکت کنندگان باید پاسخ آنها را تا 19 دی ماه ارائه دهند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور افزود: هفت کمک هزینه زیارت عتبات عالیات به قید قرعه به کسانی که پاسخ صحیح به پرسش‌ها بدهند، اهدا می‌شود.

ذاکری اظهارکرد: وقف تفاوتی که با صدقات دارد، پایدار بودن و ماندگار بودن آن است و بنابراین بر صدقات ارجح است.

وی یادآور شد: واقفی که در حال حیاتش ملکی از املاک خود را وقف می‌کند هم به جامعه خدمت کرده است و هم پس از مرگش سودی به عنوان ثواب و پاداش الهی به او می‌رسد.