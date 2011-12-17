تولید موش تراریخت برای تست داروی سرطان/ همکاری مشترک با ترکیه

دکتر عباس صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های مرکز موش تراریخت این پژوهشگاه، افزود: در حال حاضر این مرکز در زمینه تولید و تحقیق در زمینه موش تراریخت فعال است و موشهای مدل را برای تحقیقات در زمینه های خاص تولید کرده است.

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از تولید موشهای مدل برای درمان بیماری سرطان سینه خبر داد و اظهار داشت: در بخش درمانی و تحقیقاتی درخواستهایی برای تولید موشهای داشتیم این تحقیقات در زمینه داروهای درمان سرطان سینه بود که موشهای مدل مورد نیاز در این زمینه در پژوهشگاه ژنتیک تولید شد.



وی در این باره توضیح داد: داروهای تولید شده برای درمان سرطان سینه بر روی موشهای مدل که مبتلا به این بیماری هستند آزمایش می شود.



لطفی با تاکید بر اینکه این مرکز در صدد توسعه مرکز موش تراریخته این پژوهشگاه است، ادامه داد: موشهای تولید شده در بخش تحقیقاتی و درمانی کاربرد دارد از این رو در تلاش هستیم تا فعالیت های این مرکز را در سطح منطقه ای و بین المللی توسعه دهیم.



رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اضافه کرد: در این راستا اخیرا درخواستی از کشور ترکیه در زمینه ایجاد مرکز مشترک سلولهای بنیادی به پژوهشگاه ارسال شده که موافقت نامه اولیه آن امضا شده است.



لطفی با تاکید بر اینکه بخشی از تحقیقات بر روی موش تراریخت در زمینه سلولهای بنیادی است، خاطر نشان کرد: طبق این موافقت نامه اولیه بخشی از این مرکز در ایران و بخش دیگر در ترکیه ایجاد می شود.



وی همچنین از تلاش این پژوهشگاه در زمینه یافتن بازارهای جدید برای موشهای تراریخت این مرکز خبر داد و یادآور شد: کشورهای پیشرفته متقاضی دریافت این نوع موشها هستند از این رو لازم است تا استانداردهای خود را به گونه ای به آنها عرضه کنیم تا یا بخشی از تحقیقات خود را در این پژوهشگاه اجرایی کنند و یا متقاضی دریافت موشهای مدل تولید شده ایران باشند از این رو بازاریابی و یافتن بازارهای جدید را در دستور کار قرار دادیم.