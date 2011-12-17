دختر معلول آبدانانی در دانشگاه تربیت معلم تهران برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم دارابی کارشناس ارشد تاریخ ایران با درخشش در زمینه های علمی - آموزشی - قرآنی و هنری در ارزیابی استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت معلم قرآن با رای داوران توانست به عنوان استعداد درخشان این دانشگاه برگزیده شود.

این معلول موفق همچنین 10 مقام برتر در حوزه حفظ و قرائت قرآن در بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را کسب کرده است.

استان ایلام دارای بیش از 10 هزار معلول است که تعدادی از این معولان در رشته های ورزشی و علمی صاحب مقام کشوری شده اند.

موفقیت این معلولان در کشور نشان می دهد که معلولیت برای این افراد نه تنها محدودیت نبوده بلکه فرصتی برای پیشرفت بوده است.