هشدار شبکه سه برای زمین لرزه

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "شوک" به تهیه‌کنندگی فرشاد شکیبی با رویکرد بررسی آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف به مصداق‌های عینی آسیب‌ها و تحلیل‌‌ها می‌پردازد. این مستند که از شبکه سه پخش می‌شود تاکنون به موضوع‌های متنوع همچون سرقت مسلحانه و ... پرداخت کرده است.

مستند "شوک" به تازگی با موضوع وقتی زمین می‌لرزد از شبکه سه روی آنتن رفت. احتمال جدی وقوع زلزله در تهران، بررسی پیامدها و عوارض و کارهایی که اکنون برای جلوگیری از زلزله یا مقاوم سازی شهر در برابر آن به انجام رسیده است، در تازه‌ترین قسمت مستند "شوک" مورد بررسی قرار گرفت.

می‌توان گفت یکی از امتیازات این مستند امیرحسین ندایی، مجری، نویسنده و کارگردان این مستند است. او که مدرس دانشگاه است با اشراف خوبی که به موضوع داشت، سئوالات کلیدی از کارشناسان مختلف درباره وقوع زلزله زود هنگام در تهران پرسید. می‌توان گفت این مستند گرچه علمی بود، اما به دلیل پرداخت خوب مخاطبان را پای تلویزیون نشاند تا پایان مستند را دنبال کنند.

تاکنون مستندهای مختلفی با موضوع وقوع زلزله در تهران تهیه و پخش شده است، اما سازندگان مستند تلویزیونی "شوک" در این قسمت که به تازگی پخش شد، سعی کرده بودند از زاویه تازه به این موضوع بپردازند. در ابتدا جغرافیای تهران در نقشه به تصویر کشید شد و بعد از آن تصاویر وحشتناک بعد از وقوع زلزله در کشورهای مختلف نشان داده شد.

در ادامه مستند "شوک" دوربین گورهای دسته جمعی را به تصویر کشید که به خاطر تعداد زیاد کشته شدگان زلزله بود. در بخشی از مستند "شوک" تصاویر ویرانگر زلزله بم هم نشان داده شد. می‌توان گفت مهمترین ویژگی این مستند گفتگو با کارشناسان و زلزله‌نگاران بود. کارشناسان با زبانی ساده در برنامه توضیح ‌دادند که اگر زلزله هفت ریشتری در تهران بیاد چه حوادث وحشتناکی در تهران رخ می‌دهد و ظرف یک ساعت اول 60 درصد مردم جان خودشان را از دست می‌دهند.

این کارشناسان اشاره به ساختمان‌های مسکونی در تهران کردند که بدون ایمنی ساخته شدند، ساختمان‌هایی که نمای شیشه‌ای دارند، خطرناک‌تر از بقیه ساختمان‌هاست و در جلوه‌های ویژه نشان داده شد که وقتی زلزله بیاید چگونه تکه‌های شیشه منجر به حوادث دردناکی می‌شود. کارشناسان در این مستند تاکید کردند که کلاهک‌های گاز که بیرون از هر خانه قرار دارد، می‌تواند در مناطقی که کوچه‌های باریک دارد، نقش یک بمب را ایفا می‌کند.

سازندگان این مستند بدون آنکه سیاه‌نمایی کنند با زبانی شفاف به زلزله تهران پرداختند که قرار گرفتن تهران روی گسل با وقوع زلزله منجر به چه عواقبی می‌شود. این مستند با جمله مجری برنامه که وقوع زلزله در تهران جدی است و باید به آن نگاه جدید داشته باشیم، به پایان رسید.

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فاطمه فرازمند