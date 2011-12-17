فعالیت مسلمانان قبرس گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تودی، شاکر المدر امام جماعت این مسجد پس از دیدار با رئیس جمهور قبرس اظهار داشت: دو طرف توافق کردند که بار دیگر برای بازکردن راه هایی که منتهی به آرامش در جزیره می شود دیدار کنند.

دیمیتری کریستوفیاس در دیدار با این هئت از تلاشهای خود برای برقراری آرامش در قبرس صحبت کرد و هیئت همراه مفتی اعظم قبرس حمایت خود را از این تلاشها اعلام کرده و موانع بروکراتیک پیش روی خود را تبیین کردند.

المدر یادآور شد که 140 مسجد در مناطق تحت کنترل دولت وجود دارند که از این میان تنها هشت مسجد فعال هستند. نگرانی اصلی ما این است که مسجد تاریخی ام حرام باید هر روز برای اقامه نماز یومیه به صورت جماعت باز باشد و تنها به موزه ای تبدیل نشود که در ساعات تعیین شده موزه درهای آن باز شود.

غیر از ساعات اداری موزه برای ورود به این مسجد باید از وزارت کشور قبرس اجازه گرفت درحالی که مسلمانان می خواهند برای اوقات خاصی چون رمضان در مسجد حضور داشته، نماز شب بخوانند و به تلاوت قرآن بپردازند.



براساس اظهارات مفتی قبرس، پاسخ رئیس جمهور به این درخواست بسیار مثبت بود.

المدر اظهار داشت که رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کرد و اظهار داشت این مسئله حق است و باید اجرایی شود.

