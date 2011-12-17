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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

حاجی زاده:

عملیات احداث شبستان امامزاده حسن (ع) در فیروزه آغاز شد

عملیات احداث شبستان امامزاده حسن (ع) در فیروزه آغاز شد

فیروزه - خبرگزاری مهر: فرماندار فیروزه از آغاز عملیات احداث شبستان بقعه امام زاده حسن(ع) این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی زاده در جلسه بازسازی بقاع متبرکه شهرستان اظهارکرد: هزینه فاز اول این طرح 180 میلیون تومان برآورد شده است و توسط سازمان اوقاف و امور خیریه استان تامین می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح در مرحله تطبیق با طرح جامع شهر است، ادامه داد: هرچند متولی اصلی رسیدگی به وضعیت بقاع متبرکه اداره اوقاف و امور خیریه است، لکن تحقق مطلوب این هدف، نیازمند همکاری تمامی دستگاه های متولی با اداره اوقاف است.

فرماندار فیروزه، مزار امام زادگان در هر منطقه را فرصتی برای توسعه فعالیت های فرهنگی آن منطقه دانست و بر بهبود وضعیت ساختمان و بهداشت این اماکن تاکید کرد.

کد مطلب 1485449

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