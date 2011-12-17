نریمانی درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است اسفندماه سال جاری نمایشی را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. البته این موضوع بستگی به ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اجرای نمایش دارد که در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
وی درباره نمایشی که قصد اجرای آن را دارد یادآور شد: پیش از این دو نمایش "دون کامیلو" و "دختر یانکی" را به شورای انتخاب آثار مجموعه تئاتر شهر ارائه دادهام. "دون کامیلو" اثر موفقی است که سالها پیش آن را روی صحنه بردم و نمایش "دختر یانکی" نیز نمایشی نوشته نیل سایمون است.
این کارگردان با سابقه تئاتر تأکید کرد: در صورتی میتوانم یکی از این دو نمایش را به صحنه ببرم که بازیگران مدنظر را داشته باشم.
کوروش نریمانی پیش از این قصد داشت نمایش "شبهای آوینیون" از نمایشهای موفق سالهای گذشته را با قرارداد گیشه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد که این امر از سوی شورای انتخاب مجموعه تئاتر شهر پذیرفته نشد.
