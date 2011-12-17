سلسله نشستهای عبرتهای عاشورا در حرم هلال بن علی(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله افروز اظهار داشت : در طول دهه سوم محرم، سلسله نشستهای عبرتهای عاشورا در حرم مطهر هلال بن علی ( ع ) برگزار می شود .

وی افزود : در این سلسله نشستها، حجت الاسلام علی مهدوی فر مفسر نهج البلاغه و مدرس حوزه علمیه با نگاهی نو به تبیین درس ها و عبرت های قیام عظیم عاشورا می‌پردازد .

افروز بیان کرد : این برنامه هر شب بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان آیت اله عاملی ( ره ) حرم مطهر برگزار می شود .

جایگاه عاشورا در تاریخ اسلام در سلسله نشست های عمومی حرم هلال بن علی ( ع ) بررسی شد.

در این سلسله نشست که همزمان با آغاز دهه دوم محرم به مدت 10 شب در شبستان آیت اله عاملی برگزار شد، مهدی ستوده کارشناس مذهبی به تشریح جایگاه عاشورا در تاریخ اسلام و تشیع پرداخت .