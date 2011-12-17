دوباره هاشمی رفسنجانی!/ با مرده یک وزیر نباید سوداگری سیاسی کرد

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

دوباره هاشمی رفسنجانی/ بنی صدریزاسیون احمدی نژاد!

علی اکبر جوانفکر در سرمقاله امروز روزنامه ایران با متهم کردن عوامل آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به افشای نامه رهبر انقلاب درباره توصیه کنارگیری اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی رئیس جمهور و همچنین حکم حکومتی معظم له مبنی بر بازگشت حیدر مصلحی به مصدر وزارت اطلاعات ، مدعی شد : هاشمی رفسنجانی با قرینه‌سازی و برقراری ارتباط به اصطلاح معنایی میان ماجرای بنی‌صدر با دولت احمدی‌نژاد، قصد دارد تا خود را فصل مشترک به اصطلاح روشنگری درباره جریان انحرافی و سرگرم انجام یک مأموریت دشوار معرفی کند. وی ضمن این قرینه‌سازی، به توجیه رفتار خود پرداخته و تذکر ندادن را گناه و تذکر دادن را وظیفه تشخیص داده است! با این حال انتشار متن نامه او به امام‌(ره) در سال 1358 که امروز مستمسک وی برای قرینه‌سازی نامه بدون سلام‌اش به رهبر معظم انقلاب در 30 سال بعد قرار گرفته، حاکی از ناآرام بودن هاشمی رفسنجانی و معطوف بودن تلاش‌هایش بر بحران‌سازی برای کشور است.

در همین راستا ایران در گزارشی نوشت : با گشت و گذاری در فضای رسانه ای مشاهده می شود که اولین و قدیمی ترین اشاره به واژگان «جریان انحرافی» به نامه هاشمی در سال 88 بر می گردد . در ادامه این گزارش آمده است به نظر می رسد هاشمی و اطرافیانش که تجربه دو شکست سخت در انتخابات سال 84 و 88 را دارند ، برای انتخابات مجلس نیز به شدت نگران پایگاه مردمی رئیس جمهور هستند.

ایران توقیف چمدان رادیواکتیوی را تکذیب کرد

روزنامه شرق به نقل از سی. ان. ان. نوشت: دیروز در پرواز مسکو – تهران، ماموران گمرک روسیه، چمدانی را توقیف کردند که نشانه‌های آلوده بودن به مواد رادیواکتیوی را داشته است. به گزارش سی.ان.ان ، مسوولان گمرک مسکو ادعا کرده‌اند با بررسی محتوای این چمدان مسافرتی، 18قطعه میله فلزی منحصربه‌فرد که در رآکتور‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند به دست آورده‌اند. این درحالی است که به گزارش ایسنا یک مقام مسوول در سفارت ایران در روسیه اخبار منتشرشده در مورد بازداشت فردی با محموله مواد رادیواکتیو به مقصد ایران ، در فرودگاه این کشور را تکذیب کرد.

برجی که دیگر مخابراتی نیست

﻿همچنین روزنامه شرق با اشاره به اینکه با وجود صرف هزینه‌های میلیاردی، بخش مخابراتی برج میلاد بدون استفاده مانده است ، نوشت : برج میلاد با جزیره‌ای عمل کردن، و نبود برنامه درست از سوی مدیریت برج، سبب شده که تنها حدود پنج درصد از برج میلاد استفاده مخابراتی شود و این در حالی است که برج میلاد یکی از اهداف خود در ابتدای ساخت را استفاده مخابراتی قرار داده بود. هرچند سابقه نشان داده که معمولا چنین هزینه‌هایی بدون هیچ پرسشی به سمتی دیگر هدایت می‌شود اما با روند فعلی ممکن است جمله مدیر روابط عمومی مخابرات محقق شده و به عنوان نمادی توریستی مورد توجه قرار گیرد، آن هم نمادی که هزاران برابر بیشتر از یک برج برای بخش مخابرات آن هزینه شده است.

ماجرای کلاه کرم رنگ اوپکی ها

به گزارش روزنامه قدس وزیران عضو اوپک هفته گذشته پس از اتمام جلسه اصلی در حالی که کلاه لبه دار کرم رنگ به سر داشتند ، از اتاق جلسه خارج شدند که این موضوع توجه همه را به خود جلب کرد . رستم قاسمی ، وزیر نفت کشورمان درباره این اقدام اعضای اوپک گفت : این کلاه نشان دهنده موفقیت در برگزاری جلسه رسمی اوپک بود .

شیرین عبادی : روابط تجاری با ایران را تحریم کنید

شیرین عبادی که در ایران به جرم همکاری با اسرائیل علیه مردم ایران و نیز، فرار از مالیات تحت تعقیب است، از اتحادیه اروپا خواست مراودات تجاری با ایران را تحریم کند. کیهان به نقل از خبرگزاری آلمان نوشت: عبادی در همایش اتحادیه اروپا در لندن با لحنی التماس گونه خواهان تحریم تجاری ایران شده است. عبادی گفته است: اتحادیه اروپا نباید با نظام های استبدادی و نظام هایی مثل نظام ایران که قوانین مربوط به حقوق بشر را نقض می کنند همکاری کند. من از اتحادیه اروپا می خواهم با کشورهای غیردموکراتیک روابط تجاری برقرار نکند و با آنها قراردادهای تجاری شرم آور منعقد نکند.

مسکن مهر ممنوع‌المعامله!

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت : به رغم آنکه در هیچ‌کجای قوانین مسکن‌مهر، ضوابط محدودکننده‌ای برای مالکان این واحدها قید نشده، در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران، بیلبورد هشدارآمیزی با مضمون «خرید‌وفروش مسکن‌مهر ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود» نصب شده است؛ هر چند معاون وزیر راه‌وشهرسازی این ممنوعیت را شامل دلالانی که حق‌امتیاز متقاضیان مسکن‌مهر را معامله می‌کنند، عنوان کرده اما این قبیل اطلاعیه‌ها در شرایطی که انبوه‌ واحدهای مسکونی‌مهر آماده واگذاری به متقاضیان است، می‌تواند تصور ممنوع‌المعامله بودن آنها را به وجود بیاورد.

بخشنامه جاسبی به واحدهای دانشگاه آزاد برای حمایت از وی!

روزنامه وطن امروز نوشت : پس از مشخص شدن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه رئیس فعلی دانشگاه آزاد در تعیین رئیس جدید حق رای نخواهد داشت، بنابر اخبار واصله ریاست دانشگاه آزاد در آخرین روزهای ریاست با صدور دستورالعملی به رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر کشور دستور داد تا نامه‌ای را که از سوی دفتر جاسبی خطاب به مقامات عالیرتبه نظام نوشته شده امضا کنند. گفتنی است در مضمون این نامه به این مساله اشاره شده که برگزاری جلسه انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد، آسیب زدن به روند علمی این دانشگاه است و دولت مخل روند تولید علم در این دانشگاه شده است.

واکنش نمایندگان در مورد انتقاد رئیس‌جمهور به استیضاح وزرا

تهران امروز نوشت:محمود احمدی نژاد در مراسم سالگرد علی کردان به انتقاد از استیضاح وزرا پرداخت؛ انتقاداتی که واکنش نمایندگان مجلس را بر انگیخت. حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با این روزنامه با بیان اینکه زیرسوال بردن یک قوه درشأن رئیس دولت نیست، تصریح کرد: اگرانتقادی به کارهای مجلس وارد است با موارد از آنها نام برده شود، نه اینکه مجلس را متهم به باج‌خواهی از وزرا کنند.از سوی دیگر امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید: استیضاح و سئوال از وزیران حق قانونی مردم است که از طریق نمایندگان مجلس اعمال می‌شود.نماینده مسجد سلیمان با بیان اینکه درباره انتقادهای اخیر رئیس‌جمهوری به مجلس باید از وی پاسخ خواست، گفت: اظهار نظر ناصواب در باره مجلس، ضربه دولت بر پیکره مردم است.

رئیس مجلس: با مرده یک وزیر که نباید سوداگری سیاسی کرد

روزنامه ایران در خبری آورده : علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برخی افراد هر روز در کشور حرف‌های انحرافی مطرح می‌کنند ، در جمع طلاب شهر قم گفت : حتی در مورد وزیری که استیضاح و مرحوم شده مسائلی مطرح می‌شود، با مرده یک وزیر که نباید سوداگری سیاسی کرد! اینها مسائل اصلی کشور است که درباره آن حرف می‌زنند؟ یا دائماً به این قسمت یا آن قسمت حمله می‌کنند؟ این‌ که کلاهبرداری سیاسی است. مگر مملکت می‌خواهد این جوری اداره شود؟

تشکیل جدیدترین سازمان دولتی تصویب شد

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : بر اساس جدیدترین دستور شورای عالی اداری که بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شد، شرکت فناوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مطرح در اساسنامه خود، با اصلاح اساسنامه و تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی، به سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر نام می‌یابد.

ایرانیان صاحب استعدادی غیر معمول در جنگ سایبری هستند

به گزارش روزنامه ایران اریک اشمیت، مدیرعامل شرکت اینترنتی گوگل در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز اذعان کرده که ایرانیان صاحب استعدادی غیرمعمول در حوزه عملیات سایبری هستند. وی همچنین تصریح کرده که امریکایی‌ها دقیقاً قادر به شناخت ابعاد این استعداد نیستند اما به هر حال این امر تهدیدی برای آنان محسوب می‌شود. وی در این مصاحبه در پاسخ به سؤالی در خصوص کنترل پهپاد RQ170 توسط نیروهای سایبری ایران اظهار داشت که این اطلاعات سری است و ما هرگز دسترسی به آنها نداریم اما این نگرانی که ایران توانسته باشد این کار را انجام دهد همواره وجود داشته و ما هم باید همواره نگران آن باشیم.