سقف اعتباری شعبه های بانک توسعه صادرات در استان کرمان افزایش یافت

بهمن وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هدف بانک توسعه صادرات، توسعه و افزایش توان صادراتی کشور است اظهار داشت: این بانک با توجه به پتانسیلهایی که در اختیار دارد، به اذعان بسیاری، به خوبی در حوزه اقتصاد کشور ایفای نقش کرده است.

وی با بیان اینکه منابع مالی این بانک محدود بوده و پاسخگوی نیاز صادرکنندگان نیست گفت: در حال حاضر سرمایه اولیه ما حدود دو میلیارد دلار است.

این مسئول اظهار داشت: اگر بخواهیم از تمام توان موجود بهره لازم را گرفته و در صادرات کالا موفق عمل کنیم باید منابع مالی خیلی بیشتری تزریق شود.

وکیلی ادامه داد: صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته 5.32 میلیارد دلار بوده که قرار است این میزان در سال جاری به 43 میلیارد دلار افزایش یابد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور تصریح کرد: در پایان برنامه پنجم توسعه کشور باید این میزان صادرات به 80 میلیارد دلار برسد که اگر این هدف محقق شود می توانیم از بحث واردات پیشی بگیریم.

وی همچنین از افزایش سقف اعتباری شعبه های این بانک در کرمان خبر داد و گفت: این میزان از 300 میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش یافته که قصد داریم این اعتبارات را به دو میلیارد تومان افزایش دهیم.

وکیلی گفت: اما طبق قانون نمی توانیم این سقف اعتباری را به بخش حقیقی اختصاص دهیم به همین دلیل ضرورت دارد که اشخاص حقیقی اقدام به ایجاد شرکت کنند.