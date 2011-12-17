همایش تجلیل از شهدای شهرداری های کشور در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شادکام اظهار داشت:‌ در این همایش خانواده های معزز شهدا بنا به دعوت شهرداری مشهد از سراسر کشور به مشهد خواهند آمد تا در کنار زیارت بارگاه رضوی در این همایش شرکت کنند.

وی در خصوص برنامه های این همایش گفت:‌ در همین راستا خانواده های گرامی شهدای شهرداری ها، طی برنامه ای با آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو خواهند داشت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد ادامه داد:‌ طبق برنامه ریزی های انجام شده، ‌بعد از برپایی همایش نیز خانواده های شهدا در حرم مطهر با امام جمعه مشهد ملاقاتی خواهند داشت و بعد از آن از شنیدن دعای کمیل در فضای معنوی بارگاه رضوی فیض خواهند برد.

شادکام بیان کرد: با مشارکت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور، استانداری خراسان رضوی و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ‌دی ماه سال جاری مشهد میزبان خانواده های شهدای کشور خواهد بود.