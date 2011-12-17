  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

دی ماه جاری/

همایش تجلیل از شهدای شهرداری های کشور در مشهد برگزار می شود

همایش تجلیل از شهدای شهرداری های کشور در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد از برپایی همایشی با هدف تجلیل از شهدای شهرداری های کشور دی ماه سال جاری در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شادکام اظهار داشت:‌ در این همایش خانواده های معزز شهدا بنا به دعوت شهرداری مشهد از سراسر کشور به مشهد خواهند آمد تا در کنار زیارت بارگاه رضوی در این همایش شرکت کنند.

وی در خصوص برنامه های این همایش گفت:‌ در همین راستا خانواده های گرامی شهدای شهرداری ها، طی برنامه ای با آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو خواهند داشت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد ادامه داد:‌ طبق برنامه ریزی های انجام شده، ‌بعد از برپایی همایش نیز خانواده های شهدا در حرم مطهر با امام جمعه مشهد ملاقاتی خواهند داشت و بعد از آن از شنیدن دعای کمیل در فضای معنوی بارگاه رضوی فیض خواهند برد.

شادکام بیان کرد: با مشارکت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور، استانداری خراسان رضوی و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ‌دی ماه سال جاری مشهد میزبان خانواده های شهدای کشور خواهد بود.

کد مطلب 1485455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها