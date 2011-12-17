منتفی بودن بررسی بودجه در سال 90 / مجلس از نیمه دوم بهمن جلسه ندارد

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: مجلس از فردا، روزهای یکشنبه در دو نوبت جلسه علنی تشکیل می دهد.

وی علت این تصمیم را بررسی دستور کارهای مجلس در زمان باقی مانده از عمر مجلس هشتم عنوان کرد و گفت: مدت زمان کمی از عمر مجلس هشتم باقی مانده و برنامه این است تا رسیدن بودجه به مجلس، در روزهای یکشنبه دو نوبت جلسه علنی داشته باشیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: جلسات علنی نوبت عصر روزهای یکشنبه از ساعت 14 تا 17 خواهد بود.

سبحانی نیا یادآور شد: با تاخیری که در ارائه لایحه از سوی دولت داشته ایم، اگر این لایحه در همین هفته به مجلس تقدیم نشود، امکان بررسی کامل آن تا پایان سال وجود ندارد. نمایندگان مجلس به دلیل انتخابات درگیر کارهای تبلیغات و حضور در حوزه های انتخابیه هستند و عملا مجلس از نیمه دوم بهمن جلسه علنی نخواهد داشت.

نماینده نیشابور گفت: به دلیل قرار داشتن در آستانه انتخابات مجلس، از نیمه دوم بهمن جلسات مجلس برگزار نخواهد شد و مجبور به تصویب چند دوازدهمی لایحه بودجه هستیم.