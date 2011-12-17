به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی با اعلام این خبر گفت: هدف از برگزاری این همایش، بررسی دستاوردهای صنعتی و اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی است.

وی افزود: در این گردهمایی صنعتی-اقتصادی عملکرد اعضای خانه صنعتکاران ایران به عنوان متولیان توسعه اقتصادی کشور، بررسی و راهکارهای بهبود آن ارایه خواهد شد.



موسوی با اشاره به اینکه همایشهای این چنینی نقش بسزایی در فرهنگ سازی و شفاف سازی فضای کسب و کار کشور دارد، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جاری را به عنوان سال جهاد اقتصادی معرفی کردند به این معنا که در این سال باید با برنامه ریزی اصولی و زیرساختی و اجرای صحیح آن، جهش اقتصادی را در کشور رقم زده و تمامی جوانب این امر را زیر نظر داشته باشیم.



وی ادامه داد: یکی از اهداف تشکیل خانه صنعتکاران ایران، ایجاد ارتباط هماهنگ و دوسویه بین تولیدکنندگان و دستگاه های اجرایی کشور بوده و طی مدت زمان فعالیت خود توانسته است گام های موثری را در راستای رفع موانع تولید و همچنین شکل گیری واحدهای صنعتی و معدنی جدید بردارد.



رئیس خانه صنعتکاران ایران با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بخش تولید وضع سخت و دشواری را سپری می کند، تاکید کرد: این موسسه طی سال های گذشته تلاش کرده است تا نقاط ضعف قانونی موجود در بخش تولید را شناسایی و حتی بسیاری از موارد را به صورت طرح به مجلس ارائه کند.



موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلات متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخش تولید را تهدید می کند و با ارائه راهکارهای قانونی و کارشناسی می توان فضای مناسب تری را برای خروج این بخش از بحران فراهم کرد و در عین حال زمینه سرمایه گذاری های جدید در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را مهیا ساخت.