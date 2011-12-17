بیان مفاهیم دینی از طریق هنر ضرورت جامعه امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان احمدی در جمع اعضای شورای مرکزی سازمان بسیج هنرمندان استان کردستان گفت: جامعه کردستان به عنوان بخشی از ایران اسلامی در سنت فرهنگی خویش به پیوند و تلفیق مناسب بین هنر و مفاهیم دینی دست یافته است که حاصل آن را می توان در شعر، معماری،‌ نقاشی و ادبیات مشاهده کرد.

وی افزود: این پیوند چنان ظریف و درهم تنیده است که بدون اتکا به مفاهیم و معارف دینی، درک نمادهای هنری این استان و دیگر نقاط کشور بسیار دشوار و یا غیرممکن است.

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تعمیق هنر برگرفته از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی را امری درونی، فطری و همزاد و هم خانواده هنر در تعریف غایی آن دانست و افزود: در دهه اخیر گرایش باورهای مردمی در سطح جهان به سمت مفاهیم دینی افزایش یافته است.

احمدی تقویت محتوای هنر در کردستان را مهمترین وظیفه راهبردی سازمان بسیج هنرمندان در دور جدید فعالیت آن خواند و بیان کرد: کلیه مدیریت های سازمان که شاکله شورای مرکزی را تجلی می بخشند باید بر اساس تقویت شعور نه اشاعه شعار در حوزه فعالیتهای فرهنگی و هنری به مقابله با جنگ نرم حاضر شوند.

وی در پایان بیان کرد: باید روح بسیج را بیش از این در کالبد فعالیتهای فرهنگی و هنری کردستان دمید تا مردم حلاوت سخن حکیمانه ی مقام معظم رهبری مبنی بر سرزمین هنر و فرهنگ کردستان را به صورت ملموس احساس کنند.