رسیدن به مناصب اداری نباید فرصتی برای تحقق اهداف جناحی باشد

حجت الاسلام علی نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساختار نظام مدیریتی جامعه با ارائه خدمات سازنده به آحاد مختلف مردم می تواند هویت واقعی خود را حفظ نماید.

وی یادآور شد: مسئولان با تقویت هر چه بیشتر روحیه همدلی و ایفای صادقانه وظایف خود، فقط برای جلب هر چه بهتر رضای الهی و تحقق آرمان های نظام اسلامی تلاش کنند.

وی افزود: تحقق عدالت و تقوای الهی یکی از مبانی مهم محسوب می شود و بر همین اساس مسئولان اجرایی در ارائه خدمات به مردم ، باید عدالت را محور فعالیتهای خود قرار دهند تا استعدادهای جامعه در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکوفا شود.

امام جمعه مرند با بیان اینکه استفاده غیرمنصفانه از مقوله عدالت برای رسیدن به اهداف شخصی و جناحی خاص، زیان های غیر قابل جبرانی را بر پیکره اجتماع وارد خواهد ساخت، گفت: دعوت و استفاده از افراد متعهد و کارآمد در مسئولیت های مختلف اداری و اجرایی یکی از ضروریات نظام اجتماعی است تا در سایه اجرای چنین اقدامات سنجیده ای، مدیران لایق و تلاشگر در راس امور خدمت رسانی به مردم قرار بگیرند و به نوعی سرمایه های ملی به نحو احسن قابلیت ها و شایستگی های خود را نشان دهند.

وی در عین حال اجرا و جاری کردن قانونمند عدالت را یکی از وظایف مهم و غیرقابل انکار اقشار مختلف جامعه بیان کرد و افزود: با استناد به تعالیم دینی می توان گفت که تحقق عدالت در جامعه به عنوان اساس تامین امنیت و ثبات اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود.

حجت الاسلام نعمت زاده، با اشاره به اینکه مردم در مراحل مختلف تاریخ، همیشه در برابر ناعدالتی ها از خود مقاومت نشان داده و برای رسیدن به حقوق خود ندای حق طلبانه سر داده اند، گفت : در جامعه ای که عدالت ، جایگاه واقعی خود را از دست بدهد، به طور قطع دلسوزان و خادمان حقیقی مردم، مایوس و دلسرد شده و برعکس تشنگان قدرت و فرصت طلبان مردم ستیز، میدانداری خواهند کرد.

وی با تاکید به اینکه مسئولان اجرایی باید در قبال تعهدات مسئولیتی و اداری خود نسبت به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم پاسخگو باشند، گفت: با آغاز دور چهارم سفرهای استانی رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، مردم شهرستان مرند نیز انتظار دارند که مسئولان محلی و ملی با درک مشکلات و نارسایی های دیرینه اهالی منطقه اقدامات اساسی را برای حل و فصل این مشکلات در این شهرستان انجام دهند.

امام جمعه مرند گفت: توجه به رفع مشکلات به نوعی بها دادن به انتظارات و مشارکت های مالی و فکری مردم منطقه است ضمن اینکه با این اقدام اعتماد عمومی نسبت به خدمتگزاران واقعی مستحکمتر از گذشته خواهد شد.