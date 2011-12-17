  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

حجت الاسلام نعمت زاده:

رسیدن به مناصب اداری نباید فرصتی برای تحقق اهداف جناحی باشد

رسیدن به مناصب اداری نباید فرصتی برای تحقق اهداف جناحی باشد

مرند - خبرگزاری مهر: امام جمعه مرند تاکید کرد: رسیدن به مناصب اداری نباید فرصتی برای تحقق اهداف شخصی و جناحی تلقی شود.

حجت الاسلام علی نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساختار  نظام مدیریتی جامعه با ارائه خدمات سازنده به آحاد مختلف مردم می تواند هویت واقعی خود را حفظ نماید.

وی یادآور شد: مسئولان با تقویت هر چه بیشتر روحیه همدلی و ایفای صادقانه وظایف خود، فقط برای جلب هر چه بهتر رضای الهی و تحقق آرمان های نظام اسلامی تلاش کنند. 

وی افزود: تحقق عدالت و تقوای الهی یکی از مبانی مهم محسوب می شود و بر همین اساس  مسئولان اجرایی در ارائه خدمات به مردم ، باید عدالت را محور فعالیتهای خود قرار دهند تا استعدادهای جامعه در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکوفا شود.

امام جمعه مرند با بیان اینکه استفاده غیرمنصفانه از مقوله عدالت برای رسیدن به اهداف شخصی و جناحی خاص، زیان های غیر قابل جبرانی را بر پیکره اجتماع وارد خواهد ساخت، گفت: دعوت و استفاده از افراد متعهد و کارآمد در مسئولیت های مختلف اداری و اجرایی یکی از ضروریات نظام اجتماعی است تا در سایه اجرای چنین اقدامات سنجیده ای، مدیران لایق و تلاشگر در راس امور خدمت رسانی به مردم قرار بگیرند و به نوعی سرمایه های ملی به نحو احسن قابلیت ها و شایستگی های خود را نشان دهند.  

وی در عین حال اجرا و جاری کردن قانونمند عدالت را یکی از وظایف مهم و غیرقابل انکار اقشار مختلف جامعه بیان کرد و افزود: با استناد به تعالیم دینی می توان گفت که تحقق عدالت در جامعه به عنوان اساس تامین امنیت و ثبات اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود.

حجت الاسلام نعمت زاده، با اشاره به اینکه مردم در مراحل مختلف تاریخ، همیشه در برابر ناعدالتی ها از خود مقاومت نشان داده و برای رسیدن به حقوق خود  ندای حق طلبانه سر داده اند، گفت : در جامعه ای که عدالت ، جایگاه واقعی خود را از دست بدهد، به طور قطع دلسوزان و خادمان حقیقی مردم، مایوس و دلسرد شده و برعکس تشنگان قدرت و فرصت طلبان مردم ستیز،  میدانداری خواهند کرد.

وی با تاکید به اینکه مسئولان اجرایی باید در قبال تعهدات مسئولیتی و اداری خود نسبت به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم پاسخگو باشند، گفت: با آغاز دور چهارم سفرهای استانی رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، مردم شهرستان مرند نیز انتظار دارند که مسئولان محلی و ملی با درک مشکلات و نارسایی های دیرینه اهالی منطقه اقدامات اساسی را برای حل و فصل این مشکلات در این شهرستان انجام دهند.

امام جمعه مرند گفت: توجه به رفع مشکلات به نوعی بها دادن به انتظارات و مشارکت های مالی و فکری مردم منطقه است ضمن اینکه با این اقدام اعتماد عمومی نسبت به خدمتگزاران واقعی مستحکمتر از گذشته  خواهد شد.

کد مطلب 1485466

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها