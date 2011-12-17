37 کانون ویژه مصلاها در کردستان راه اندازی می شود

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به وضعیت کانون های مساجد در استان کردستان از وجود 10 کانون تخصصی در سطح این استان خبر داد و افزود: کانونهای تخصصی استان در موضوعات کتابخانه، پژوهش، چهره به چهره، نظارت، ورزش، مهدویت و آموزش قرآن و نماز مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: مجوز راه اندازی دو کانون تخصصی در حوزه سلامت و عترت در این استان کردستان صادر شده است و با توجه به تامین مقدمات لازم این دو کانون جدید نیز به زودی کار خود را آغاز می کنند.
مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان عنوان کرد: در قالب طرح کانونهای ویژه مصلا قرار است 37 کانون در مصلاهای استان کردستان راه اندازی شود.
گلباغی از مساجد به عنوان سنگری محکم برای حفظ و صیانت از ارزشهای اسلامی نام برد و بیان کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید، با حفظ پویایی و نشاط، درصدد جذب جوانان و حضور فعال آنان در مساجد باشند.
وی از راه اندازی دو کانون تخصصی در حوزه گردشگری و عقاید در استان کردستان خبرداد و افزود: تا پایان سال جاری مجوز تاسیس این دو کانون صادر می شود.
مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان ادامه داد: جذب و ارتقای معرفت و ساماندهی استعداد و اشتیاقات نوجوانان و جوانان میهن اسلامی، انگیزه اصلی طراحی کانون فرهنگی و هنری ویژه ای موسوم به کانون ویژه محلی برای ایجاد در جوار مصلاهای نماز جمعه شده است.
گلباغی به نقش کانونهای مساجد در ارتقای فرهنگ دینی در جامعه اشاره کرد و گفت: کانونهای فرهنگی هنری نقش مهمی در جذب جوانان به مساجد دارند.
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