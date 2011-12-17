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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

گلباغی:

37 کانون ویژه مصلاها در کردستان راه اندازی می شود

37 کانون ویژه مصلاها در کردستان راه اندازی می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان با بیان اینکه در حال حاضر 207 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فعال است، از راه‌ اندازی 37 کانون ویژه مصلا ها در این استان خبر داد.

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به وضعیت کانون های مساجد در استان کردستان از وجود 10 کانون تخصصی در سطح این استان خبر داد و افزود: کانون‌های تخصصی استان در موضوعات کتابخانه، پژوهش، چهره به چهره، نظارت، ورزش، مهدویت و آموزش قرآن و نماز مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: مجوز راه ‌اندازی دو کانون تخصصی در حوزه سلامت و عترت در این استان کردستان صادر شده است و با توجه به تامین مقدمات لازم این دو کانون جدید نیز به زودی کار خود را آغاز می کنند.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون‌ های فرهنگی و هنری مساجد کردستان عنوان کرد: در قالب طرح کانون‌های ویژه مصلا قرار است 37 کانون در مصلاهای استان کردستان راه ‌اندازی شود.

گلباغی از مساجد به عنوان سنگری محکم برای حفظ و صیانت از ارزش‌های اسلامی نام برد و بیان کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید، با حفظ پویایی و نشاط، درصدد جذب جوانان و حضور فعال آنان در مساجد باشند.

وی از راه‌ اندازی دو کانون تخصصی در حوزه گردشگری و عقاید در استان کردستان خبرداد و افزود: تا پایان سال ‌جاری مجوز تاسیس این دو کانون صادر می شود.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان ادامه داد: جذب و ارتقای معرفت و ساماندهی استعداد و اشتیاقات نوجوانان و جوانان میهن اسلامی، انگیزه اصلی طراحی کانون فرهنگی و هنری ویژه ‌ای موسوم به کانون ویژه محلی برای ایجاد در جوار مصلاهای نماز جمعه شده است.

گلباغی به نقش کانون‌های مساجد در ارتقای فرهنگ دینی در جامعه اشاره کرد و گفت: کانون‌های فرهنگی هنری نقش مهمی در جذب جوانان به مساجد دارند.

کد مطلب 1485468

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