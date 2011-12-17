رونمایی از 15 دستاورد پژوهشی جدید با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، 15 دستاورد پژوهشی کشور همزمان با دوازدهمین هفته پژوهش و فناوری در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.
عناوین این دستاوردها به همراه موسسات و افرادی که در اجرای آنها نقش داشته اند در جدول ذیل می آید.
جدول عناوین طرحهایی که همزمان با دوازدهمین هفته پژوهش در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر رونمایی میشوند
|ردیف
|نام موسسه پژوهشی
|نام و نام خانوادگی
|سمت و نام وزارتخانه / سازمان
|عنوان طرح / دستاورد برجسته
|حوزه علمی
|نام و نامخانوادگی مجری
|1
|دانشگاه عالی دفاع ملی
|دکتر ابراهیم حسن بیگی
|رئیس دانشگاه
|طرح ملی نظام حکومتی الگو
|فناوری نرم
|گروه مطالعات راهبردی دانشگاه
|2
|پژوهشگاه مواد و انرژی
|دکتر علی اصغر توفیق
|رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی
|عملیاتی نمودن طرح تولید بیوگاز از ضایعات دامی (ماکت)
|انرژی
|دکتر علی اصغر توفیق
|3
|مرکز نشر دانشگاهی
|دکتر طهرانچی
|رئیس مرکز نشر دانشگاهی
|آسمانهای دگر - راهنمای پژوهش در مثنوی (کتاب)
|علوم انسانی
|دکتر احمد خاتمی
|4
|دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
|دکتر مسعود صدری نسب
|رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
|مدلسازی و تهیه پایگاه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خلیج فارس (نرم افزار)
|علوم دریایی
|دکتر مسعود صدری نسب
|5
|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|دکتر قربانعلی نعمت زاده
|رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|اصلاح و معرفی رقم جدید "پژوهش" به روش کلاسیک (برنج)
|کشاورزی
|دکتر قربانعلی نعمت زاده
|
6
|
جهاد دانشگاهی مازندران
|مهندس مصطفی مهدی نژاد نوری
|رئیس جهاد دانشگاهی مازندران
|تولید دانش فنی تهیه اسید آمینه متیونین به روش بیولوژیک (خون مصنوعی)
|فناوری سلامت
|مهندس مهدی نژاد نوری و آقای کلانتری
|7
|
دانشگاه رازی کرمانشاه
|دکتر محمدمهدی خدایی
|رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه
|تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه کاتالیست چند منظوره به راکتور بستر ثابت (دستگاه)
|فنی مهندسی
|دکتر مصطفی فیضی
|8
|
دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
|دکتر حسن رنجبر کریمی
|رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
|ساخت خودروی هیبرید پیل سوختی پلیمری دما بالا (ون)
|فنی مهندسی
|سید محمدباقر مرعشی
|9
|دانشگاه صنعتی اصفهان
|دکتر همدانی گلشن
|رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
|طراحی و ساخت رادار نیمه هادی میان برد باند VHF - مطلع الفجر (ماکت)
|فنی مهندسی
|
مهندس مهدی فدایی
|10
|معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|دکتر مظفر شریفی
|رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی
|منشور و موازین اخلاق پژوهش (کتاب)
|حوزه عام پژوهش
|دکتر مظفر شریفی
|11
|پارک علم و فناوری استان فارس
|دکتر فاضل زاده
|رئیس پارک علم و فناوری فارس
|دستگاه ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی (دستگاه)
|فنی مهندسی
|دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی و مهدی اسکروچی
|12
|شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
|دکتر شیخ زین الدین
|رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
|کتاب الکترونیک آریا (کتاب و نرم افزار)
|فناوری اطلاعات
|مهندس مجتبی رادفر و مرتضی عباسی
|13
|
دانشگاه کاشان
|دکتر منعم زاده
|معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان
|ساخت دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش (دستگاه)
|فنی مهندسی
|دکتر محمد الماسی کاشی و عبدالعلی رمضانی
|14
|سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
|دکتر اکبری
|رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
|دستگاه همودیالیز نسل پنجم (دستگاه)
|فناوری سلامت
|دکتر منوچهر اقبال
|15
|پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
|دکتر سید امید فاطمی
|رئیس پژوهشگاه
|شبکه اجتماعی علمی پژوهشگران
|فناوری اطلاعات
|آقای شیدایی
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