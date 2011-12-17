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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

جدول مهمترین طرح های پژوهشی؛

رونمایی از 15 دستاورد پژوهشی جدید با حضور رئیس جمهور

رونمایی از 15 دستاورد پژوهشی جدید با حضور رئیس جمهور

15 دستاورد پژوهشی کشور که طی سه سال اخیر به نتیجه رسیده اند، دقایقی پیش با حضور رئیس جمهور، وزرای علوم و دفاع در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 15 دستاورد پژوهشی کشور همزمان با دوازدهمین هفته پژوهش و فناوری در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

عناوین این دستاوردها به همراه موسسات و افرادی که در اجرای آنها نقش داشته اند در جدول ذیل می آید.

جدول عناوین طرح‌هایی که همزمان با دوازدهمین هفته پژوهش در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر رونمایی می‌شوند

ردیف نام موسسه پژوهشی نام و نام خانوادگی سمت و نام وزارتخانه / سازمان  عنوان طرح / دستاورد برجسته حوزه علمی نام و نام‌خانوادگی مجری
دانشگاه عالی دفاع ملی دکتر ابراهیم حسن بیگی رئیس دانشگاه طرح ملی نظام حکومتی الگو فناوری نرم گروه مطالعات راهبردی دانشگاه
2 پژوهشگاه مواد و انرژی  دکتر علی اصغر توفیق  رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی  عملیاتی نمودن طرح تولید بیوگاز از ضایعات دامی (ماکت)   انرژی دکتر علی اصغر توفیق
3 مرکز نشر دانشگاهی  دکتر طهرانچی  رئیس مرکز نشر دانشگاهی  آسمانهای دگر - راهنمای پژوهش در مثنوی (کتاب)  علوم انسانی  دکتر احمد خاتمی
4 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  دکتر مسعود صدری نسب  رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  مدلسازی و تهیه پایگاه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خلیج فارس (نرم افزار)  علوم دریایی  دکتر مسعود صدری نسب
5 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  دکتر قربانعلی نعمت زاده  رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  اصلاح و معرفی رقم جدید "پژوهش" به روش کلاسیک (برنج)  کشاورزی  دکتر قربانعلی نعمت زاده

6

 

 جهاد دانشگاهی مازندران 
 		 مهندس مصطفی مهدی نژاد نوری  رئیس جهاد دانشگاهی مازندران  تولید دانش فنی تهیه اسید آمینه متیونین به روش بیولوژیک (خون مصنوعی)  فناوری سلامت  مهندس مهدی نژاد نوری و آقای کلانتری
7 دانشگاه رازی کرمانشاه 
 		 دکتر محمدمهدی خدایی  رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه  تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه کاتالیست چند منظوره به راکتور بستر ثابت (دستگاه)  فنی مهندسی  دکتر مصطفی فیضی
8

دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان 

 

 دکتر حسن رنجبر کریمی  رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان  ساخت خودروی هیبرید پیل سوختی پلیمری دما بالا (ون)   فنی مهندسی سید محمدباقر مرعشی
9 دانشگاه صنعتی اصفهان  دکتر همدانی گلشن  رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان  طراحی و ساخت رادار نیمه هادی میان برد باند VHF - مطلع الفجر (ماکت)  فنی مهندسی  مهندس مهدی فدایی
 
10 معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دکتر مظفر شریفی  رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی  منشور و موازین اخلاق پژوهش (کتاب)  حوزه عام پژوهش  دکتر مظفر شریفی
11 پارک علم و فناوری استان فارس  دکتر فاضل زاده  رئیس پارک علم و فناوری فارس  دستگاه ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی (دستگاه)  فنی مهندسی  دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی و مهدی اسکروچی
12 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  دکتر شیخ زین الدین  رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  کتاب الکترونیک آریا (کتاب و نرم افزار)  فناوری اطلاعات  مهندس مجتبی رادفر و مرتضی عباسی
13

دانشگاه کاشان 

 دکتر منعم زاده  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان  ساخت دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش (دستگاه)  فنی مهندسی  دکتر محمد الماسی کاشی و عبدالعلی رمضانی
14 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  دکتر اکبری  رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  دستگاه همودیالیز نسل پنجم (دستگاه)  فناوری سلامت  دکتر منوچهر اقبال
15 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران دکتر سید امید فاطمی رئیس پژوهشگاه شبکه اجتماعی علمی پژوهشگران فناوری اطلاعات آقای شیدایی

 

کد مطلب 1485471

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