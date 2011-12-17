رونمایی از 15 دستاورد پژوهشی جدید با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، 15 دستاورد پژوهشی کشور همزمان با دوازدهمین هفته پژوهش و فناوری در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

عناوین این دستاوردها به همراه موسسات و افرادی که در اجرای آنها نقش داشته اند در جدول ذیل می آید.

جدول عناوین طرح‌هایی که همزمان با دوازدهمین هفته پژوهش در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر رونمایی می‌شوند