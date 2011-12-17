فراخوان هفتمین جشنواره موسیقی کردی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن موسیقی سنندج با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و حمایت دفتر موسیقی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفتمین جشنواره موسیقی کردی را همزمان با دهه فجر در تاریخ های 16 و 17 بهمن ماه سال جاری با حضور گروه های موسیقی استان های آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه، لرستان و کردستان در سنندج برگزار می کند.

این جشنواره موسیقی با هدف فراهم کردن زمینه مناسب برای ارائه میراث ارزشمند موسیقی ایرانی و اسلامی و حمایت از هنرمندان فعال در این بخش برگزار می شود.

بر اساس فراخوان منتشر شده، جشنواره به صورت گروه نوازی و در دو شاخه محلی و سنتی کردی برگزار می شود که در بخش محلی کردی آثار باید متناسب با ویژگی ها و سنت موسیقایی منطقه شرکت کننده و به ویژه سازهای محلی باشند که تعداد اعضا گروه در این بخش حداکثر هفت نفر و در موارد خاص، تصمیم در خصوص تعداد اعضا با هماهنگی سرپرست گروه و شورای بررسی آثار اتخاذ خواهد می شود.

همچنین در بخش سنتی کردی بهره مندی از سازهای محلی با سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی از جمله موسیقی دستگاهی در گروه، حسب نیاز و ضرورت به اختیار هنرمندان شرکت کننده است و تعداد اعضا در این بخش حداکثر 9 نفر است.

در بخش دیگری از این فراخوان تاکید شده است که در هر دو بخش، اولویت پذیرش با آثاری است که خلاقیت، تنوع ساز و سازآرایی متناسب با ویژگی های موسیقی منطقه داشته باشند و کلام آنها متاثر از ادبیات و فرهنگ متعالی منطقه باشد.

داوری جشنواره موسیقی کردی در دو شاخه و به صورت جداگانه انجام می شود و به گروه های منتخب اول تا سوم در هرشاخه لوح تقدیر جشنواره و جوایز بسیار خوبی اهدا می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ششم بهمن ماه سال جاری و نتایج آثار راه یافته به جشنواره موسیقی کردی نیز 9 بهمن ماه اعلام می شود و جشنواره نیز در تاریخ 16 و 17 بهمن در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار می شود.

هنرمندان و گروه های متقاضی شرکت در این جشنواره باید نمونه اجرای گروه را به صورت تصویری و با کیفیت صوتی مناسب به همراه اشعار تایپ شده، یک برگ فتوکپی شناسنامه ی سرپرست گروه و فرم های تکمیل شده با پست سفارشی به نشانی سنندج - خیابان بیمارستان توحید، مجتمع فرهنگی هنری فجر ارسال کنند.