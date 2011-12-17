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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

به میزبانی سنندج/

فراخوان هفتمین جشنواره موسیقی کردی منتشر شد

فراخوان هفتمین جشنواره موسیقی کردی منتشر شد

سنندج - خبرگزاری مهر: فراخوان شرکت در هفتمین جشنواره موسیقی کردی که با حضور استان های غرب کشور در سنندج برگزار می شود، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن موسیقی سنندج با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و حمایت دفتر موسیقی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفتمین جشنواره موسیقی کردی را همزمان با دهه فجر در تاریخ های 16 و 17 بهمن ماه سال جاری با حضور گروه های موسیقی استان های آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه، لرستان و کردستان در سنندج برگزار می کند.

این جشنواره موسیقی با هدف فراهم کردن زمینه مناسب برای ارائه میراث ارزشمند موسیقی ایرانی و اسلامی و حمایت از هنرمندان فعال در این بخش برگزار می شود.

بر اساس فراخوان منتشر شده، جشنواره به صورت گروه نوازی و در دو شاخه محلی و سنتی کردی برگزار می شود که در بخش محلی کردی آثار باید متناسب با ویژگی ها و سنت موسیقایی منطقه شرکت کننده و به ویژه سازهای محلی باشند  که تعداد اعضا گروه در این بخش حداکثر هفت نفر و در موارد خاص، تصمیم در خصوص تعداد اعضا با هماهنگی سرپرست گروه و شورای بررسی آثار اتخاذ خواهد می شود.

همچنین در بخش سنتی کردی بهره مندی از سازهای محلی با سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی از جمله موسیقی دستگاهی در گروه، حسب نیاز و ضرورت  به اختیار هنرمندان شرکت کننده است و تعداد اعضا در این بخش حداکثر 9 نفر است.

در بخش دیگری از این فراخوان تاکید شده است که در هر دو بخش، اولویت پذیرش با آثاری است که خلاقیت، تنوع ساز و سازآرایی متناسب  با ویژگی های موسیقی منطقه داشته باشند و کلام آنها متاثر از ادبیات و فرهنگ متعالی منطقه باشد.

داوری جشنواره موسیقی کردی در دو شاخه و به صورت جداگانه انجام می شود و به گروه های منتخب اول تا سوم در هرشاخه لوح تقدیر جشنواره و جوایز بسیار خوبی اهدا می شود.

آخرین مهلت ارسال  آثار به جشنواره ششم بهمن ماه سال جاری و نتایج آثار راه یافته به جشنواره موسیقی کردی نیز 9 بهمن ماه اعلام می شود و جشنواره نیز در تاریخ 16 و 17 بهمن در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار می شود.

هنرمندان و گروه های متقاضی شرکت در این جشنواره باید نمونه اجرای گروه را به صورت تصویری و با کیفیت صوتی مناسب به همراه اشعار تایپ شده، یک برگ فتوکپی شناسنامه ی سرپرست گروه و فرم های تکمیل شده با پست سفارشی به نشانی سنندج - خیابان بیمارستان توحید، مجتمع فرهنگی هنری فجر ارسال کنند. 

کد مطلب 1485474

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