به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد صبح امروز شنبه در مراسم تشریح "روند پیشرفت طرح تحول در نظام گمرکی کشور" با اشاره به نقش مهم و حساس گمرک از زحمات همه کسانی که در بخش گمرک کشور فعالیت می کنند، قدردانی کرد و گفت : شاخص ها نشان می دهد که اقدامات مفید و تغییرات اساسی مثبتی به ویژه در سال های اخیر در عرصه گمرک کشور به وجود آمده و در حال وقوع است.



وی تدوین طرح تحول گمرکی را اقدامی بزرگ و ارزشمند دانست و گفت :‌ قانونی به روز و شفاف برای اصلاح بخش گمرک کشور آماده شده است و دولت خود را موظف می داند که به طور کامل از روند اجرای این قانون حمایت کند تا به سرعت عملیاتی شود. مسئولین گمرک کشور نیز باید با پیگیری های مستمر، تلاش کنند که گمرک کشور شفاف و سالم بوده و به گونه ای فعالیت کند که هیچ کس نتواند از مرزها و خلاء مقررات و قوانین تخلف کرده و حتی کسی احتیاج پیدا نکند که به دنبال قاچاق کالا باشد.



رئیس جمهور با تاکید بر لزوم استقرار مدیریتی واحد در کل گمرکات کشور، اظهار داشت: گمرک مسئول مرزبانی اقتصادی است و همه دستگاه های مرتبط کشور حتی استاندارد نیز باید خود را با گمرک هماهنگ کنند.



احمدی نژاد با اشاره به اینکه اقدامات دولت ضربتی، انقلابی و دقیق است، اظهار داشت: عده ای دولت را به اقدامات غیر عالمانه و شتابزده متهم می کنند در حالی که دولت معتقد است و تجربه نیز نشان داده که با توجه به وجود نیروی انسانی بااستعداد و همت بلند در کشور می توان اقدامات اساسی و تحولی را به سرعت عملیاتی کرد.



رییس جمهور با اشاره به پیش بینی مسئولین اقتصادی و گمرکی کشور مبنی بر عملیاتی شدن کامل قانون تحول گمرک در طول 5-4 سال، خطاب به دست اندرکاران کمرگ کشور اظهار داشت: باید همه ظرفیت ها را به کار بگیرید و دولت نیز در این زمینه به طور کامل پشتیبانی خواهد کرد تا تمام محورهای قانون طرح تحول گمرک به سرعت و در کمترین زمان اجرایی و در خدمت کشور و ملت قرار بگیرد.



احمدی نژاد گفت: تحول گمرکی از ارکان اصلی طرح تحول اقتصادی است و امیدوارم به سرعت قانون جدید عملیاتی شود و گمرک جز اولین مجموعه هایی باشد که طرح تحول به طور کامل در آن پیاده می شود.



وی با بیان اینکه مرزبانی گمرکی فراتر از مرزبانی اقتصادی است، گفت: امروز عرصه های سلامت، بهداشت، فرهنگ و امنیت به هم گره خورده است.



احمدی نژاد خاطر نشان کرد: عده ای تصور می کنند که تبادل تجاری فقط شامل بخش صادرات می شود و نسبت به واردات ذهنیت منفی دارند، در حالی که صادرات و واردات از عوامل اصلی پیشرفت جهانی و تامین صلح، امنیت و رفاه جهانی است. خدای متعال به هر ملتی داشته هایی عطا کرده تا به واسطه تبادل آن با هم ارتباط داشته باشند.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر صادرات و واردات بر اساس نظم و دقت نباشد به زیان منافع ملی است، گفت: باید به طور دقیق مشخص باشد که چه نوع کالا و به چه حجمی وارد و صادر می شود تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی کرد.



وی با بیان اینکه تمام سیاست های اقتصادی دولت در عرصه عمل به نوعی با گمرک ارتباط دارد، اظهار داشت: به طور مثال اگر در عرصه حمایت از تولید کشور، گمرک کاملا هماهنگ نباشد این گونه حمایت ها به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید.



رئیس جمهور با تاکید بر رعایت کامل قانون و مقررات در گمرک کشور تصریح کرد: متاسفانه عده ای منافع خود را در راستای منافع ملی تعریف نمی کنند؛ بهترین ملت و اقتصاد جایی است که آحاد مردم منافع شخصی خود را در راستای منافع ملی تعریف کنند و ملتی موفق است که همه استعدادها و توانمندی های خود را هم افزا و در یک راستا به کار گیرد.



احمدی نژاد با بیان اینکه عده ای به دنبال دور زدن قوانین و اعمال فشار هستند و متاسفانه بعضا تخلفات را تزیین کرده و اسامی دیگری به منظور تطهیر روی آن می گذارند، گفت: با توجه به حجم تبادل کالا در مرزهای گمرکی کشور ممکن است در بخش کنترل کالا اشتباهاتی به وجود آید و یا عده ای به عنوان واردات کالایی خاص ، کالاهای غیر ضروری وارد کشور کنند که باید به دقت اینگونه موارد کنترل شود . البته امیدوارم اینگونه افراد هم این دست اقدامات خود را کنار بگذارند چرا که دور زدن و تخلف از قانون در حقیقت برداشتن از جیب ملت بوده و کار درستی نیست.



وی با اشاره به اقداماتی از جمله تاسیس موسسات خیریه و توجیهات مختلف برای دور زدن قانون، گفت: بهتر است برخی از نهادهای اقتصادی به اصطلاح مردمی، به جای دور زدن قانون ساختارها و رفتار خود را اصلاح کنند.



رئیس جمهور گفت: باید به سرعت بخش گمرک کشور با بخش های بانکی و مالیاتی ارتباط برقرار کنند، در چنین صورتی مسیر بخش عمده ای از تخلفات و سوءاستفاده ها از قانون گرفته خواهد شد، البته ممکن است در روند اصلاحات عده ای هیاهو و جار و جنجال به پا کنند که نباید از آن نگرانی داشت .



وی در پایان رسیدگی به وضعیت کارکنان گمرک را مورد تاکید قرار داد و گفت: کسی که در بخش گمرک و در شرایط سخت مشغول خدمت است باید مورد توجه خاص قرار داشته باشد .



در ابتدای این مراسم محمود احمدی نژاد با اهدای لوح سپاس از خدمات و زحمات دست اندرکاران تدوین طرح تحول در نظام گمرکی کشور تجلیل کرد.