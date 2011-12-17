تولید به قصد صادرات در اولویت فعالیت های اقتصادی کشور قرار ندارد

محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشور در سه دهه بعد از پیروی انقلاب اسلامی در زمینه تولید و صادرات در منطقه، بهترین زیرساختها را فراهم کرده اظهار داشت: اما آن چنانکه باید در حرکتهای اقتصادی رشد نیافته ایم.

وی در ادامه، به گزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر نمایندگان اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند که در 30 سال اخیر، تحولات اقتصادی در کشور متناسب با تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی نبوده است.

جلال پور بیان داشت: به عقیده بنده این فرمایشات مقام معظم رهبری به این دلیل است که ما در راستای وظایفی که به عنوان بخش اقتصادی بر عهده داشته ایم به خوبی کار نکرده ایم.

وی همچنین گفت: مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که ریل گذاری اقتصاد کشور باید بر مبنای دستورالعمل اصل44 اساسی باشد.

جلال پور اذعان داشت: به نظر می رسد یکی از خلاء هایی که ما در رشد اقتصادی داریم عدم تحقق جدی همین مسئله بوده است.

وی ادامه داد: همچنین بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری تولید محوری و تولید به قصد صادرات باید در اولویت فعالیتهای اقتصادی کشور باشد که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم صادرات را به عنوان پنجره ای از تولید کشور رو به دنیا داشته باشیم باید سیاستهای حمایت از تولید را تدوین کرده و به کار بگیریم.

جلال پور ابراز داشت: علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هنگامی که بخش خصوصی در اخذ حقوقی که به آن تنفیذ شده از حکومت درخواستی را می کند با این برخورد که توقع اضافی است و یا اینکه کشور به دست عده ای نااهل می افتد، روبرو می شود.

وی تصریح کرد: چنین چیزی با فرمایشات مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

جلال پور اذعان داشت: وقتی که علیرغم همه مصایب، محدودیتها و مشکلات، بخش خصوصی تولید و صادرات را ادامه داده، هنگامی که درخواست حمایت می کند، منطقی نیست که به آن بی توجهی شود.

این مسئول تصریح کرد: تقاضای بخش خصوصی همین دو محوری است که در بیانات مقام معظم رهبری به آن تاکید شده است.