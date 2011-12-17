امیرعباس تقی‌پور، عضو شورای اجرایی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مرتب و جلسات کمیته علمی و ستاد اجرایی اظهار کرد: پس از پایان دومین اجلاس ناشران جهان اسلام در تهران و ایجاد اتحادیه جهانی ناشران مسلمان تاکنون 4 جلسه از سوی کمیته علمی و 4 جلسه از سوی ستاد اجرایی اتحادیه برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این جلسات، پیش نویس آیین‌نامه‌ها و نیز ساختار اتحادیه جهانی ناشران مسلمان و شرح وظایف آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا پس از نهایی شدن در نشست شورای اجرایی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.

به گفته تقی‌پور، این جلسات که در روزهای یکشنبه هر هفته به بررسی فعالیت‌های ستاد اجرایی و در روزهای چهارشنبه هرهفته به بررسی فعالیت‌های کمیته علمی اختصاص دارد به عنوان مقدمه برگزاری نخستین نشست شورای اجرایی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در دست برگزاری است.

وی درباره زمان برگزاری این نشست نیز گفت: تاریخ‌هایی مشخص شده، اما هنوز نهایی نشده است، ولی به طور مسلم این نشست در سال جاری برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود، بر اساس اساسنامه تصویب شده برای اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در آبان ماه امسال، شورای اجرایی متشکل از 15 عضو است که یک عضو آن را دبیرکل و رئیس شورای اجرایی اتحادیه تشکیل می‌دهد.

علی زارعی نجفدری در آبان ماه امسال و در نخستین انتخابات هیئت اجرایی این اتحادیه به عنوان دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، رئیس شورای اجرایی و دبیرخانه دائمی این اتحادیه معرفی شد.