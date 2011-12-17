همایش "ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری" در مریوان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس فراخوان منتشر شده از کلیه افراد صاحب نظر برای مشارکت در این همایش یک روزه دعوت شده است تا با ارسال مقاله در موضوع های مختلف به ویژه جایگاه و تاثیر ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری مشارکت کنند.

در فراخوان منتشر شده موضوع مقالات شامل "اوضاع سیاسی، اجتماعی و علمی عصر ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری و بازتاب آن در آثارش، جلوه های گوناگون شخصیت ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری شامل شخصیت، زندگی و تبارشناسی وی، فعالیت ها، نوشته ها و تألیفات ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری در زمینه فقه، عرفان، تصوف و تاریخ، عرفان و تصوف در نگاه ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری و تحقیق درباره ی اشعار عربی، فارسی و کردی ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری از جمله مهمترین بخش های این همایش است.

آثار ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری از لحاظ ساختار و زیبایی شناسی، کتاب شناسی و معرفی آثار چاپ شده و چاپ نشده ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری، جایگاه اشعار و آثار ادبی ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری در میان اشعار عربی و فارسی از دیگر بخش های ارسال مقالات به این همایش است.

شرکت کنندگان و علاقمندان می توانند مقالات خود را در 12 صحفه 400 کلمه ای با دو زبان کردی فارسی همراه با مشخصات نویسنده به دبیرخانه این همایش به آدرس مجتمع فرهنگی و هنری شهر مریوان ارسال کنند.

آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش 13 بهمن ماه سال جاری و همایش نیز روز 25 بهمن با حضور افراد صاحب نظر و همچنین جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در مجتمع فرهنگی و هنری مریوان برگزار می شود.