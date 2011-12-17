پنج طرح پژوهشی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و طی مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان و همزمان با آغاز برنامه های ایام هفته پژوهش از پنج طرح پژوهشی و مطالعاتی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور رونمایی شد.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان در این مراسم بر ضرورت اهتمام تمام نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به امر پژوهش محوری در تصمیم گیری های خود تاکید کرد و اظهار داشت: هیچ تصمیم گیری کلانی بدون توجه به بحث پژوهش های کاربردی در آن حوزه درست اجرا نمی شود.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی از تمام مسئولان استان کردستان خواست برای رسیدن به بالاترین ضریب خدمات رسانی به مردم این استان به بحث پژوهش های کاربردی در حوزه فعالیت های خود اهمیت مضاعف داده و با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ها، تصمیاتی علمی و منطقی برای بالاتر بردن سطح خدمت رسانی و هر چه کمتر کردن ضریب اشتباهات در مدیریت اتخاذ کنند.

پژوهش های رونمایی شده مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در حوزه دین و موضوعاتی مانند مسجد، نمازهای جمعه و جماعات کردستان و آسیب ها و فرصت های پیش رو در این حوزه به سفارش معاونت فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور بود که اعتبار آن از محل مصوبات و پروژه های سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان تهیه و تدوین شد.

معاونت آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سال جاری نیز آماده حمایت از پژوهش های کاربردی در حوزه دین و مشترکات تقریبی بین مذاهب و همچنین آموزش های کاربردی است.