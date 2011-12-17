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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

در برنامه پرانتز باز/

معادی از "برف روی کاج‌ها" می‌گوید

معادی از "برف روی کاج‌ها" می‌گوید

تهیه‌کننده و سردبیر "پرانتز باز" از حضور پیمان معادی و صحبت درباره فیلم سینمایی "برف روی کاج‌ها" در این برنامه با اجرای حدیث میرامینی خبر داد.

مارال دوستی سردبیر و تهیه‌کننده مستند خبری "پرانتز باز" با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در برنامه امشب با اجرای حدیث میرامینی، پیمان معادی درباره فیلم خود "برف روی کاج‌ها" صحبت خواهد کرد و گزارشی از توقیف نمایش "خشکسالی و دروغ" به کارگردانی محمد یعقوبی نیز خواهیم داشت.

وی افزود: رحمت امینی دبیر جشنواره تئاتر فجر و محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم فجر نیز با حضور در برنامه از تازه‌ترین اخبار این جشنواره‌ها سخن خواهد گفت. سعید اسدی مدیر تالار مولوی نیز درباره تفاهم نامه این مرکز تئاتر توضیحاتی ارائه می‌کند.

"پرانتز باز" شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۹ تا ۱۹:۲۰ زنده از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 1485481

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