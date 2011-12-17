2300 کردستانی از مراکز فنی و حرفه ای بازدید کردند

سید جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: همزمان با سراسر کشور و در ایام هفته بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای، دو هزار 310 نفر از مردم استان کردستان در مناطق شهری و روستایی از مراکز آموزشی فنی و حرفه ای بازدید و از نزدیک در جریان آموزش های ارائه شده در این بخش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همزمان با بازدید های همگانی از مراکز فنی و حرفه ای استان کردستان، شماری از مسئولان و مدیران استان، ائمه جمعه و جماعت، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها، دانشجویان، دانش آموزان و صاحبان صنایع و صنوف مختلف نیز از مراکز فنی و حرفه ای استان کردستان بازدید کرده اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان یادآور شد: این طرح به منظور توسعه، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در بین اقشار مختلف مردم و با هدف آشنایی تمام افراد جامعه با آموزش های ارائه شده در مراکز فنی و حرفه ای اجرا شد که انتظار می رود یکی از نتایج این طرح حضور و استقبال بیشتر مردم از برنامه های فنی و حرفه ای باشد.

احمدی در پایان عنوان کرد: در حال حاضر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان ظرفیت های بسیار خوبی را در تمامی عرصه ها در اختیار دارد که باید از این ظرفیت ها در راستای آموزش مهارت های مختلف برای ایجاد و تامین اشتغال پایدار در سطح جامعه بهره برداری شود.