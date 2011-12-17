زیبا گنجی یکی از مترجمان این کتاب درباره آن به خبرنگار مهر گفت: کتاب «جوجو رو نیگا» اخیراً مجوز نشرش را دریافت کرده و به زیر چاپ رفته است.

این آخرین کتاب «کورت ونه‌گات» است که با عنوان (اصلی) «Look at the Birdie» بعد از مرگش در آمریکا منتشر شد و حال پس از 10 ماه بررسی در وزرت ارشاد، مجوز گرفته است.

«جوجو رو نیگا» مجموعه 14 داستان کوتاه است که «ونه‌گات» در آنها تصویری زنده، خردمندانه و در عین حال بامزه از زندگی در آمریکای پس از جنگ جهانی دوم ارائه می‌کند؛ دنیایی که در آن زن و شوهرهای ناسازگار، نابغه‌های دبیرستانی، کارمندان نخاله، و کلاهبرداران شهری برای کنار آمدن با پیشرفت تکنولوژی و سردرگمی اخلاقی در تلاش و تقلا هستند.

البته به گفته زیبا گنجی این کتاب با اصلاحاتی وارد بازار خواهد شد؛ «مطالبی که ما مجبور به حذف آنها از کتاب شدیم، تا حدی از لحن طنز نویسنده می‌کاهد البته چندان لطمه‌ای به شاکله کلی داستان‌ها وارد نمی‌کند».

کتاب «جوجو رو نیگا» با ترجمه مشترک زیبا گنجی و پریسا سلیمان‌زاده در قطع رقعی و با جلد شومیز از سوی انتشارات مروارید در 244 صفحه به زیر چاپ رفته و به زودی در بازار عرضه می‌شود.

زیبا گنجی همچنین از تجدید چاپ دو کتاب از «خالد حسینی» نویسنده معروف اهل افغانستان مقیم آمریکا با ترجمه مشترک او و پریسا سلیمان‌زاده خبر داد و گفت: چاپ چهارم کتاب «بادبادک باز» با اصلاحاتی مجوز گرفت و منتشر شد. همچنین چاپ هفتم کتاب «هزار خورشید تابان» او هم تجدید چاپ شد.

این مترجم در عین حال از وضعیت کتاب دیگری با نام «بانوی لیل» نوشته زارا هوشمند که آن را هم با همکاری پریسا سلیمان‌زاده ترجمه کرده و بیش از 2 سال است در اداره کتاب در دست بررسی است، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

کتاب 400 صفحه‌ای «بانوی لیل» درباره «منیره فرمانفراییان» و شرح حال زندگی هنری او و خاطرات شخصی‌اش است که انتشارات مروارید بیش از دو سال است که آن را برای اخذ مجوز تحویل ارشاد داده است.



زیبا گنجی همچنین از غیرقابل چاپ اعلام شدن کتاب «وقتی از عشق حرف می‌زنیم» نوشته ریموند کارور خبر داد. این در حالی است که چاپ نخست این کتاب سال 84 از سوی انتشارات مروارید منتشر و روانه بازار شد.