وحدت عملی میان حوزه و دانشگاه به سند راهبردی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران آمده است: جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران 27 آذر را یادگار سترگ و ارزشمند معمار انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره) دانسته و بر تبیین ضرورتها و راهکارهای تحقق وحدت عملی حوزه و دانشگاه تاکید دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران با تاکید بر گسترش و تعمق پژوهش های علمی - دینی در حوزه و دانشگاه، ضرورت باز تولید علوم اسلامی و بومی را یادآور می شود و بر این باور است که در امر ایجاد وحدت بر مبنای علمی و تولید علم بومی توسط حوزه و دانشگاه باید از افکار و بینش بزرگانی چون شهید آیت الله مطهری، شهید آیت الله دکتر بهشتی و شهید دکتر مفتح استفاده شود.

جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران در بخش دیگر این بیانیه اضافه می کند: همچنین با ابراز نگرانی از عدم تحقق وحدت حوزه و دانشگاه به معنای واقعی کلمه، طرح مسائل جدید و بروز شبهه های فراوان در جامعه و دانشگاه ایجاب می کند که استادان علوم انسانی و گروه های معارف دانشگاهها با تطبیق نظریات علمی با کارشناسان حقیقی آموزه های دینی که همان مراجع معظم تقلید هستند با آمادگی لازم نسبت به شبهات و سئوالات جوانان پاسخگو باشند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: با بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و شهادت استاد شهید دکتر مفتح تاکید می شود که برای رسیدن به وحدت عملی میان دو نهاد دین و علم نیازمند نقشه کامل و سند راهبردی جامع هستیم.