تصویر شفافی از سیاست به جوانان ارائه دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رهبرکاتولیکهای جهان گفت: در زمانی که بحران اقتصادی حس ناامیدی در جامعه را افزایش می دهد جوانان باید با التزامات اخلاقی برای به دست آوردن عدالت و صلح آموزش ببینند.

پاپ نگرانی خود را طی یک پیام مکتوب به مناسبت روز جهانی صلح در کلیسای کاتولیک که سالانه اول ژانویه برگزار می شود ابراز کرده و طی آن اظهار داشته که به نظر می رسد سایه ای دوران ما را تحت الشعاع قرار داده و مارا از دیدن نور روز محروم کرده است.

وی همچنین یادآور شده که اعتقاد دارد جوانان با اشتیاق و ایده آل گرایی خود می خوانند امید جدیدی را به دنیا ارائه کنند.

در این میان بندیکت از سران سیاسی خواست به جوانان تصویر شفافی از سیاست به عنوان یک خدمت برای خیر بشریت ارائه کنند.

رهبر کاتولیکها در این پیام یادآور شده است که به رغم وجود نیات خیر اما ارزش انسانها، کرامت انسانها و حقوق بشر به شدت از سوی تمایل درحال گسترش برای به دست آوردن سود و منافع مادی مورد تهدید قرار گرفته است.

براساس اعلام واتیکان قرار است موعظه پاپ در مراسم عشای ربانی سال جدید روی همین موضوع تمرکز داشته باشد.

