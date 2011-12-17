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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

در البرز؛

حفظ اموال عمومی و اراضی ملی در اولویت شورای حفظ اراضی بیت المال است

حفظ اموال عمومی و اراضی ملی در اولویت شورای حفظ اراضی بیت المال است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: حفظ اموال عمومی و اراضی ملی در اولویت کاری دستگاه قضا و شورای حفظ حقوق بیت المال البرز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز در محل دفتر رئیس کل دادگستری استان البرز با حضور اعضا برگزارشد.
 
در ابتدای جلسه  محمد صادق مهدوی راد ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهدای کربلا و یاران باوفایش گفت: بعد از تشکیل استان نوپای البرز کمبودهای مختلف، در همه ی ادارات مشهود بود اما این دلیلی برای نپرداختن به وظایف قانونی نمی شود و ما باید با برنامه ریزی و اولویت بندی به وظایف قانونی خود بپردازیم.
 
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز با اشاره به اولویت حفظ بیت المال بیان کرد: اموال عمومی و اراضی ملی برای ما در اولویت نخست قرار دارد. ایشان از زحمات و تلاش ادارات کل اطلاعات، بازرسی، ثبت اسناد و املاک و قضات محترم استان البرز که در جهت پیگیری پرونده و جلوگیری از زمین خواری (همانند پلاک 170) تلاش مجدانه کرده اند تقدیر کرد.
 
در ادامه علی فرهادی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در استان البرز، ضمن پیگیری نتایج مصوبات جلسات قبل گفت: مسئولین ستادی حفظ حقوق بیت المال که از مدیران ارشد قضایی و امنیتی استان هستند، شخصاً، وظیفه حضور در جلساتِ را دارند و باید با استفاده از پتانسیل شورا، از این فضا و فرصت، در جهت حراست از سرمایه ها ی ملی که متعلق به آیندگان است   استفاده­ی بهینه ای شود.
 
در ادامه مدیران کل اطلاعات، ثبت اسنادو املاک استان مصادیقی از تصرف اراضی دولتی را ارائه نمودند که مدیران مربوطه ضمن پاسخگویی بر تعقیب و پیگیری موضوعات اعلامی و مصوبات جلسه تأکید کردند.
 
در پایان جلسه مقرر شد، سازمان مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی میزان دقیق اراضی متصرفی را مشخص و به دبیر محترم جلسه اعلام دارند.
 
همچنین اداره کل بازرسی بر نحوه حفاظت از بیت المال (اراضی دولتی) نظارت لازم را معمول دارند و سازمان آب، ادارات کل راه و ترابری ، مسکن و شهرسازی و سازمانهای ذیربط، برای پیشگیری از هرگونه ساخت و ساز و تصرف اراضی دولتی نقشه U.T.Mاراضی مورد نظر را تهیه و به اداره کل ثبت اسناد و املاک اعلام کنند.
کد مطلب 1485487

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