  1. هنر
  2. تئاتر
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

زمان نامعلوم جلسه اصلاحی/

وضعیت اجرای "خشکسالی و دروغ" مشخص نیست

وضعیت اجرای "خشکسالی و دروغ" مشخص نیست

کارگردان نمایش "خشکسالی و دروغ" با اشاره به اینکه گروه در انتظار تعیین زمان جلسه از سوی شورای نظارت و ارزشیابی برای گفتگو در خصوص موارد اصلاحی ارائه شده است، تأکید کرد هنوز وضعیت اجرای نمایش مشخص نیست.

محمد یعقوبی درباره وضعیت از سر گیری اجرای عمومی نمایش "خشکسالی و دروغ" به خبرنگار مهر گفت: قرار است امروز طی جلسه‌ای با اعضای شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی در خصوص موارد اصلاحی ارائه شده گفتگو کنیم. البته هنوز زمان جلسه از سوی شورا مشخص نشده است.

وی یادآور شد: ما موارد اصلاحی را می‌دانیم چون پیش از این از سوی شورای نظارت و ارزشیابی برای مدیریت تماشاخانه ایرانشهر فاکس شده بود.

کارگردان نمایش "خشکسالی و دروغ" با اشاره به اصرار شورای نظارت و ارزشیابی برای برگزاری جلسه گفتگو تأکید کرد: ترجیح من این است که این گفتگو صورت جلسه شود تا بعدها شورای نظارت نگوید که برخی موارد را گفته و ما اجرا نکرده‌ایم. چون تنها دو مورد از لیست اصلاحی ارائه شده از سوی شورا پیش از این به گروه گفته شده بود و بقیه موارد جدیدی است که اعلام شده است.

یعقوبی ادامه داد: هنوز وضعیت از سرگیری اجرای عمومی "خشکسالی و دروغ" مشخص نیست چون گویا منوط به برگزاری این جلسه گفتگو با شورای نظارت و ارزشیابی است.

کد مطلب 1485488

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها