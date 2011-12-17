وضعیت اجرای "خشکسالی و دروغ" مشخص نیست

محمد یعقوبی درباره وضعیت از سر گیری اجرای عمومی نمایش "خشکسالی و دروغ" به خبرنگار مهر گفت: قرار است امروز طی جلسه‌ای با اعضای شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی در خصوص موارد اصلاحی ارائه شده گفتگو کنیم. البته هنوز زمان جلسه از سوی شورا مشخص نشده است.



وی یادآور شد: ما موارد اصلاحی را می‌دانیم چون پیش از این از سوی شورای نظارت و ارزشیابی برای مدیریت تماشاخانه ایرانشهر فاکس شده بود.



کارگردان نمایش "خشکسالی و دروغ" با اشاره به اصرار شورای نظارت و ارزشیابی برای برگزاری جلسه گفتگو تأکید کرد: ترجیح من این است که این گفتگو صورت جلسه شود تا بعدها شورای نظارت نگوید که برخی موارد را گفته و ما اجرا نکرده‌ایم. چون تنها دو مورد از لیست اصلاحی ارائه شده از سوی شورا پیش از این به گروه گفته شده بود و بقیه موارد جدیدی است که اعلام شده است.



یعقوبی ادامه داد: هنوز وضعیت از سرگیری اجرای عمومی "خشکسالی و دروغ" مشخص نیست چون گویا منوط به برگزاری این جلسه گفتگو با شورای نظارت و ارزشیابی است.