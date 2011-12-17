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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

آخرین اخبار یمن/

تظاهرات سراسری در 18 استان/ تشکیل کمیته نظامی و انتقاد از شورای امنیت

تظاهرات سراسری در 18 استان/ تشکیل کمیته نظامی و انتقاد از شورای امنیت

تظاهرات سراسری مردم در 18 استان یمن برای محاکمه دیکتاتور این کشور، تشکیل کمیته نظامی برای برقراری امنیت و انتقاد معترضین از موضع شورای امنیت در قبال یمن از آخرین اخبار این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صدها هزار نفر از شهروندان یمن روز گذشته همچون جمعه های پیشین در 18 استان این کشور علیه رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح تظاهرات برپا کردند.

معترضین در این تظاهرات محاکمه عبدالله صالح، اعضای خانواده و عناصر رژیم وی که در کشتار مردم انقلابی یمن دست داشته اند را خواستار شدند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار از اجرایی شدن طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن انتقاد کردند. به موجب این طرح که ماه گذشته به امضا رسید عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن از قدرت کناره گیری کرد و در ازای اخذ مصونیت قضایی اختیارات خود را به معاونش واگذار کرد.

مردم یمن معتقدند عبدالله صالح عامل اصلی کشتار معترضین است و نباید مصونیت قضایی داشته باشد و محاکمه وی یک ضرورت است.

تظاهرات کنندگان همچنین از موضع جامعه جهانی در قبال تحولات یمن انتقاد کردند و از شورای امنیت خواستند برای محاکمه صالح و دیگر عاملان کشتار مردم یمن و بلوکه کردن اموال و دارایی های دیکتاتور این کشور اقدامات فوری اتخاذ کنند.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی یمن نیز به نقل از "عبد ربه منصور هادی" که هم اکنون اختیارات عبدالله صالح به وی واگذار شده گزارش داد که از امروز نیروهای نظامی و تمامی تجهیزاتشان به پادگان ها بازخواهند گشت و ایست های بازرسی در خیابان ها برچیده خواهند شد.

وی افزود: دولت وحدت ملی که هفته گذشته تشکیل شد تا زمان انتخاب رئیس جمهور بر روند امور در مرحله انتقالی نظارت خواهد داشت و در این راستا یک کمیته نظامی که عبد ربه بر آن نظارت دارد برای برقراری امنیت و ثبات در کشور تشکیل شده است.

کد مطلب 1485489

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